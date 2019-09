Esta edición de 'GH VIP' está que arde. Y es que parece que a veces el reality se vive con más intensidad fuera que dentro. Mientras el Maestro Joao y Adara, que no empezaron con muy buen en pie en su entrada en el reality de Telecinco, sellan las paz con una bonita conversación y un intenso abrazo de amigos, sus respectivas parejas, Pol Badía, ex pareja de Adara, y Hugo, actual pareja de la concursante y ganador de 'GH Revolution', no pueden evitar tirarse los trastos a la cabeza en medio del plató. Y es que parece que este mal rollito viene de muy lejos.

Telecinco

Todo ha empezado cuando Jorge Javier les ha preguntado a ambos defensores cómo era su relación. A lo que Pol ha dicho que "directamente no conocía a Hugo". Ese ha sido el momento en el que la actual pareja de Adara ha aprovechado para reprochar a Pol qué hablará de su hijo cuando Adara aún estaba embarazada. "No se puede hacer lo que tu hiciste, hablar de una criatura que todavía no había nacido", dijo el argentino.

Telecinco

Pol tampoco se quedó atrás y aseguró que el ganador de 'Gran Hermano Revolution' de dijo que "él había hablado muy mal de su relación con Joao"cuando era un tema que ni le iba ni le venía. Un rifirrafe que no tiene pinta de tener mucha solución a lo largo del concurso. Veremos qué pasa cuando sus respectivas parejas salgan de la casa.