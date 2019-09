Sin duda, estamos ante una edición de 'GH VIP' muy emocionante. En esta segunda gala hemos tenido de todo: broncas, buen rollo y hasta disfraces de gusanos. Pero lo más importante es que los concursantes se han enfrentado a sus primeras nominaciones. Un momento de gran tensión ya que te lo juegas absolutamente todo a una sola carta. Parece que las dianas estaban bastantes claras en tres concursantes que se han llevado la mayoría de los puntos del resto de sus compañeros por diversos motivos. Pero, 'GH VIP' siempre trae muchas sorpresas...

Telecinco

Tras realizar el recuento de todos los habitantes de Guadalix de la Sierra, los primeros nominados han sido: Irene Junquera, Hugo Castejón y Gianmarco Onestini. Todo hay que decir que los dos últimos concursantes jugaban con mucha desventaja, ya que han convivido aislados del resto del grupo en el confesionario sin poder salir. Por lo tanto, no han podido mantener nignuna conversación. En el caso de Irene, que se ha derrumbado por una fuerte pelea que ha tenido con Dinio, todos los compañeros han hecho referencia a su carácter demasiado fuerte y sus ganas de protagonismo.

Telecinco

Pero, en 'GH VIP', no hay nada escrito. Dinio, que ha ganado la prueba y se ha convertido en el primer jefe de la casa, tenía el poder de salvar a uno de sus compañero y el ex actor porno ha tomado la decisión de salvar a Gianmarco porque "no le parecía justo que estuviera nominado". Al salir uno de la lista, tiene que subir otro concursante. y esta ha sido nada más y nada menos que la sobrinísima de la Pantoja, aunque ella aún no lo sabe. Seguro que estas nominaciones traen cola en la convivencia.