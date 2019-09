A pesar de que la primera gala 'GH VIP 7' fue algo tensa para Adara y el maestro Joao, parece que la sangre no ha llegado al río. La verdad es que fuera de la casa los concursantes no se habían mandado mensajes de amor precisamente. Y es que a Adara no le hizo mucha gracia que nada más terminar su relación con Pol Badía, este se pusiera a salir con el adivino. "Estas con un señor mayor que podría ser tu padre", le dijo el ex supervivientes a la ex gran hermana, que no dudó en responderle con el mismo comentario asegurando que "Pol podría ser su hijo". ¿Habrán sellado la paz definitivamente?

Telecinco

Tras las duras palabras que los concursantes se propiciaron nada más entrar en 'GH VIP 7', a lo largo de la noche ninguno de los dos quiso volver a mencionarlo y estuvieron de risas y confesiones con el resto de concursantes en el búnker que tienen como casa. Parece que los años y la maternidad han tranquilizado a Adara, que durante su participación en 'Gran Hermano' discutió con la mayoría de los concursantes.

Telecinco

No sabemos cuánto les durará esta bonita paz, pero de momento parece que la reconciliación ha llegado a buen puerto. Hasta Adara se atrevió a cantar y mostrar todo su arte, mientras el maestro Joao y Nuria, la amiga especial de Omar Montes, ex de Isa P. y ganador de 'Supervivientes', bailaban como auténticos gogos de discoteca. Esperemos que no se enteren de los malos rollos que tienen sus respectivas parejas en plató…