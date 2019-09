Noel Bayarri, uno de los ex tronistas más deseados y populares de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', ha decidido dar la cara después de ser la diana perfecta para las críticas de todos los colores. Una de las preguntas que siempre le ha perseguido es que cuándo piensa madurar, también que si edita demasiado las fotos en Instagram y sobre todo, por el tema del machismo.

Precisamente es de este último asunto del que ha tenido que dar explicaciones en un nuevo capítulo en su canal de 'Mtmad: Mad Mojo', aunque también ha querido aclarar los demás temas. "Siempre leo comentarios '¿Cuando vas a madurar? Pues mientras pueda nunca, ¿Quién quiere madurar?, madurar significa pensarte las cosas dos veces, pensar en un futuro que no existe, (...) La necesidad hace la maduración, mientras no lo necesite, viva la vida. Aún así soy bastante responsable", explicaba.

Noel Bayarri Mtmad

Respecto a sus fotos editadas y su 'abuso' del retoque, ha confesado que sí que usa alguna que otra aplicación para retocarse un poco, pero afirma que sus abdominales son reales. Lo cierto es que si algo destaca en su cuenta de Instagram, es que se mantiene bastante en forma.

"Me cabrea bastante cuando decimos que hablamos de forma machista acerca de las mujeres. Yo creo que eso es un dicho muy relacionado a 'Mujeres y Hombres' y que nos toca un poco...", comenzaba a explicar el influencer sobre las críticas de sus fans. "No somos nada machistas, ni juzgamos a las chicas por lo que hacen. O sea que nosotros seamos unos golfos, y hagamos lo que nos salga del culo con nuestro cuerpo, ¿Eso que tiene que ver con ser machista?", continuaba. "Mi educación ha sido anti-machista, de hecho mi madre es una feminista redomada de toda la vida", sentenciaba contundente para zanjar el tema.

Noel Bayarri Mtmad

Finalmente ha querido defender tanto su trabajo en los bolos como el programa que le hizo famoso, 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. "Que tu no veas el programa, que tu pienses que los que salen ahí son 'frikis' o que tu jamás vayas a pagar nada por ver a alguien que haya salido en un reality me parece genial, pero hay gente que disfruta de eso y genera un dinero y si eso funciona pues ya está", explicaba el ex tronista.

Claro que no todos los comentarios son malos, Noel admite que también hay muchos comentarios buenos. Sin embargo, asegura que no le suelen afectar los ni comentarios buenos ni los malos, simplemente los que más le gustan son los "reales".