Melissa Jiménez amadrina, junto al presentador Roberto Leal, la 5ª BIMBO Global Energy Race, una carrera solidaria que se celebrará el 22 de septiembre a la vez en Barcelona y en Madrid. Ese día, la periodista, embarazada de su tercer hijo, será la encargada de dar el pistoletazo de esta prueba deportiva en la capital catalana. Aprovechamos la presentación de este evento para que nos cuente cómo se encuentra y cuáles son sus próximos proyectos. “Tuve más barriga con Gala y Abril (sus dos hijas, de cuatro años y dieciséis meses), y eso que ya estoy en la semana 32, ya me queda poquito”, cuenta la periodista, encantada de volver a la vida activa.

Guillermo Jimenez HEARST

¿Cómo te has embarcado en este proyecto?

Es una iniciativa superbonita, relacionada con el deporte, con el que siempre he estado muy involucrada, aunque hace cuatro años, cuando nació mi hija mayor, mi vida dio un vuelco y soy otra persona. Sigo haciendo deporte, intento ir a Madrid o a Barcelona (vive en Sevilla) para presentar algún proyecto, pero con el trabajo que tiene Marc (su marido Marc Bartra, futbolista del Betis), tengo que pasar mucho tiempo en casa si quiero llevar una familia.

Ser madre trabajadora no es fácil.

Lo de compatibilizar trabajo y familia resulta complicado. Yo ya no puedo hacer la vida que llevaba antes, sobre todo en lo laboral. Pero sí puedo involucrarme en historias solidarias como ésta, estando a puntito de dar a luz.

Te queda nada…

Está previsto que el bebé nazca a finales de octubre, y encima con el calor que hace en Sevilla...

Guillermo Jimenez HEARST

¿Sigues haciendo deporte?

Sí, me gusta. En casa vivimos mucho el fútbol, cómo no, las motos (fue reportera de este deporte en Mediaset) y a las niñas les encanta, y eso que la pequeña sólo tiene dieciséis meses; si es que voy a tener dos bebés en casa… No nos aburrimos con ellas. La gente me pregunta si me he hecho algo, pero con tanto trajín dejas de comer, de dormir…

Y vas a por el tercero.

Luego todo sale bien, si tu pareja te ayuda y tienes quien te eche una mano...

Esperas un niño, ¿no?

Pues sí. El padre quería un niño y aquí está.

¿Qué nombre le pondréis?

No sé, estamos ahí peleando...

Guillermo Jimenez HEARST

¿Cómo te estás cuidando?

Ahora en la recta final me estoy dando algún que otro caprichito. Tengo muchos arranques de ansiedad por tener el niño ya, pero siempre he sido de alimentación sana. El problema es que ahora con las niñas, hay mucho chocolate por casa, y peco. No he cogido mucho peso, estoy de ocho meses y habré engordado unos nueve o diez kilos. También camino mucho y nado.

¿Cuándo volverás a la tele?

No lo sé, el trabajo de reportera que yo hacía es prácticamente inviable con tener niños pequeños. Marc y yo pensamos que era mejor tener los hijos de golpe y luego ya… Tengo 32 años y espero reincorporarme una vez que los niños estén más creciditos, me queda mucho por hacer. Ya me gustaría hacer programas como los de Roberto Leal, porque cambiar de repertorio no viene nada mal. Ahora que soy mami, me encantaría presentar un espacio infantil.