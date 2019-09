Por segundo año consecutivo, Roberto Leal ejercerá de embajador de la quinta edición de BIMBO Global Energy Race, una carrera solidaria que se celebrará el 22 de septiembre a la vez en Barcelona y en Madrid. El presentador de 'Vaya crack' está encantado con participar en esta iniciativa que se une a la de Fundación Menudos Corazones en Madrid, con la que BIMBO donará a los Bancos de Alimentos dos rebanadas de pan de molde por cada km recorrido por inscrito. Aprovechamos la presentación para charlar con él sobre su trabajo y su faceta de padre de su pequeña Lola.

Guillermo Jimenez HEARST

Vuelves a reengancharte al deporte…

Claro, si es que esto es una forma sana y sencilla de ser solidario, y encima haciendo deporte en familia. Aunque lo del deporte yo lo practico de manera habitual. El año pasado fue una experiencia muy bonita, me piqué con un amigo que es triatleta y está fuerte como el vinagre (risas).

El deporte te ha cambiado. Físicamente pareces otro.

Sí, está bien para cuidar tu imagen, pero yo lo hago por salud. Llega un momento en la vida en que o haces deporte y estás activo o te apoltronas en el sofá y te dices “ya lo tengo todo hecho: mi trabajo, mi casa, mi familia…”.

Guillermo Jimenez HEARST

En este 2019 has bajado el ritmo de trabajo, pero el año anterior no paraste…

Está siendo un año muy intenso, eh, pero muy agradecido. Acabo de estrenar el programa ‘Vaya crack’ en La 1, que acabé de grabar el 1 de agosto, y he podido descansar un poco más, y hasta que llegue noviembre, cuando empecemos a preparar la programación navideña de TVE, y después a enganchar con ‘OT’.

¿Pesan los 40?

Sigo igual. Cuando los cumplí (el pasado 28 de junio) celebramos una fiesta grande, con familia y amigos, en la Puerta del Sol. Pienso que lo que he vivido hasta ahora ha sido magnífico, y lo que me queda por vivir quiero hacerlo con la misma pasión y tranquilidad. Todo esto me ha llegado en un momento muy bueno de mi vida y ahora, a seguir currando y a seguir aprendiendo.



Guillermo Jimenez HEARST

¿Cómo está tu hija Lola?

Mi niña es un amor pero tiene su carácter. A sus dos añitos y medio empieza a mostrar su personalidad, te va marcando, te plantea retos… Su madre (la periodista Sara Rubio) dice que tiene ‘papitis’ y yo digo que tiene ‘mamitis’. Al final, la niña le baila el agua a quien más le interesa. Gracias a Dios tiene salud y más allá de los prontos y rabietas de todos los niños, es obediente.

¿Repetirás como papá?

Sí, no sé cuando, pero me gustaría darle un hermano a mi Lola. Si todo va bien y la salud nos lo permite. Pienso en el día de mañana, en las cenas de Navidad, y me gustaría estar rodeado de varios hijos y de mi ‘Pepa’ (su perra).

Y volviendo al tema de ‘Vaya crack’, el programa que acabas de estrenar. ¿En qué es un crack Roberto Leal?

No lo sé, creo que tengo mucha empatía y habilidades sociales, me gusta rodearme de gente y relacionarme. Y soy muy metódico cuando me planteo un reto, Tengo fuerza de voluntad.