Es verdad que Justin Bieber nos tiene más que acostumbrados a sorprendernos con su estilo, y no es la primera vez que sus looks dan mucho que hablar. Cuando el cantante pasó su etapa adolescente hizo un cambio radical tanto en su ropa como en su personalidad. Aunque parecía que su estilo había mejorado, los últimos looks que hemos comentado no están siendo del todo acertados, sobre todo por que no pueden ser más extravagantes.

Sin embargo, esta vez el cantante no ha destacado por llamar la atención, si no por el complemento que ha escogido para su conjunto del día. Se trata nada más y nada menos que de uno de sus coches.

Justin Bieber GTRES

Justin Bieber ha escogido una camiseta y unas bermudas rosa fucsia para ir de recados por Beverly Hills, de exactamente el mismo color de su coche para ir a juego. Lo que más nos ha extrañado es que solamente iba de un color, ya que suele hacer mezclas que dan un poco de dolor de cabeza.

Con más de 114 millones de seguidores, Justin Bieber se sigue posicionando como uno de los cantantes más famosos y exitosos de la actualidad y así lo demuestra con su despampanante coche. Además, sigue sorprendiendo a los usuarios con sus extravagantes looks, de los que muchos de ellos cogen ideas y otros solo se parten de risa.

Justin Bieber GTRES

Sin duda, el cantante no deja que le afecten ni los comentarios negativos ni las críticas, es por eso que, una y otra vez, Bieber vuelve a impresionar tanto con su ropa como con su comportamiento. Estamos deseando ver con qué nos sorprende la próxima vez y cuál es el próximo conjunto que elige para dejarnos con la boca abierta.