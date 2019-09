Isa Pantoja ya es oficialmente Isa P. Incluso ha cambiado su nombre en redes sociales. La hija de la tonadillera ha debutado en su faceta como cantante de reggeaton se ha desprendido del apellido de su madre, o al menos lo ha acortado, para evitar confusiones. No nos imaginamos a la tonadillera cantando el reggeaton de su hija aunque nunca se sabe... La joven ha estrenado ya el videoclip de su canción, 'Ahora estoy mejor' y lo ha hecho con un estilo muy del género: cueros, cullotes, sudadera con lentejuelas, coches y aviones por doquier. Acompañada por cuatro bailarinas que se mueven en un segundo plano, la nueva Isa P canta su reggeaton a un antiguo amor.

"Tú fuiste mi Drake y yo tú Rihanna. Y tú la gasolina que prendía en llamas", canta la ex de Omar Montes, el mismo que la ayudó a entrar en la industria de la música y convencer a su productor para que hiciera un single con ella. "Tú eres el pasado ya no siento nada. Lo hacíamos tan rico que llegamos al cielo. Hiciste una partida y me pasé el juego. Quisiste volver, se marchó tu vuelo. Me apagó tu corazón la reina del hielo", canta la joven que ahora disfruta de su relación con Asraf con quien presume en redes sociales constantemente.

Así suena el debut musical de Isa Pantoja.

El debut ha generado un aluvión de reacciones en redes sociales tanto buenas como malas y es que Isa siempre ha despertado odios y críticas. "Autotune al máximo. Cantar todos sabíamos que no sabía, pero es que ni bailar puede😅 Ni le han maquillado bien😆", aseguraba un usuario en Twitter mientras que otro señalaba la falta de movilidad de la joven de 23 años "Por mucha coreografía, que otros se hayan esforzado en enseñarle, si una persona no tiene sentido del ritmo, ni gracia... Necesitará más de unos pocos meses, para pulir los movimientos, y ofrecer un resultado algo potable".

"Anoche mi novio y yo escuchamos 30 segundos de la canción de #IsaP os digo real, que nos pusimos a decir cosas en aleatorio con una app que te cambia la voz y nos salió una canción mejor que ese mojón", aseguraba otra de las usuarias. Y es que su estreno ha sido calificado de "desastroso" por bastantes de sus seguidores.

Aunque las que importan a la hija de la tonadillera son las de sus más allegados. A un día de sacar el vídeo su prima Anabel le daba ánimos en redes sociales mientras que Asraf se ha convertido en su principal defensor compartiendo el vídeo y las primeras impresiones de la joven en televisión. Y es que Isa no tiene porqué temer, tiene un caballero andante que la defiende.