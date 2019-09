Aitana Ocaña vivió, este jueves, una de las noches más especiales de su vida. La ex triunfita se convirtió en una de las grandes triunfadoras de la noche en la cena de nominados a los 40 Music Awards. Aunque no esperaba estar nominada a ninguno de los premios que la cadena otorgará el próximo 8 de noviembre en el Wizink Center de Madrid, Aitana terminó estando en la lista de nominados de cuatro categorías distintas: Artista o Grupo del Año, Canción del Año, Videoclip del Año y una nominación en categoría Global Mixta. ¡Y todo sin casi creérselo!

"Esto es un sueño para mi", confesaba. El pasado año se hizo con un galardón junto a Ana Guerra, pero este año aseguraba que "vengo a disfrutar" y no esperaba ser nominada a nada. ¡Pues toma cuatro! Y su éxito musical no es lo único que tiene que celebrar y es que en lo personal... "estoy muy feliz". Y entre muchos motivos para sonreír, hay uno con nombre y apellido: Miguel Bernardeau. El hijo de Ana Duato ha conquistado el corazón de la joven y están más enamorados que nunca, sin embargo, no pudo acompañarla en esta noche tan especial.

¿El motivo de su ausencia? El actor se dejó ver en las calles del barrio de Salamanca y de las Salesas-Fuencarral de Madrid para asistir a la Vogue Fashion’s Night Out. ¡Pero seguro que la estuvo apoyando desde la distancia! Están para comérselos.