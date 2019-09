Gloria Camila no ha evitado contestar a las provocaciones que está haciendo Sofía Suescun, la ahora novia de su ex, Kiko Hernández. La joven ha acudido a los premios Escaparate celebrados en Sevilla y ha aprovechado para contestar las preguntas de los periodistas. Sin pelos en la lengua pero con mucho estilo y mucha clase, como ella ha destacado, ha capeado el temporal arropada por su padre, a quien acompañaba al evento donde ha sido premiado.

La pregunta era obligada, qué le había parecido que Suescun se pusiera su pijama para salir en la televisión en la presentación de su chico. "No me ha molestado. De verdad que se lo regalo para ella entero. No me hace falta ese pijama y menos ahora", aseguraba la joven sin apenas hacer ningún gesto de disconformidad con lo que había ocurrido. ¿Querrá Sofía el pijama ahora que Gloria no lo quiere? ¿Lo hará después del zasca que recibió en pleno directo de Rocío Flores, quien reveló que el pijama era de su tía?

Gtres

"Rocío me ha gustado siempre cómo habla, comunica y expresa, y la verdad es que es la mejor defensa que podría tener Antonio David. Y Antonio David me está gustando también mucho", aseguraba Gloria Camila con una sonrisa en la cara. ¡Y no nos extraña! Rocío le dio un claro zasca a Sofía demostrando que el pijama era de Gloria Camila y asegurando que no entrará en su juego. "Es lo mejor que puede hacer y no entrar en provocaciones", afirmaba Gloria.

Además, la joven se ha mostrado muy enigmática con la relación que la une ahora mismo a su ex y su actual novia refiriendo que "todo lo demás está ya en manos de mis abogados y por lo legal". ¿Qué es todo lo demás? Por ahora no lo sabemos pero Gloria Camila siguió insistiendo dejando bien claro que "ahora es una etapa diferente y todo lo demás está por lo legal".

Para terminar, Gloria Camila declaró que, como hace cualquiera después de una ruptura, se ha centrado en ella misma, en su trabajo, en sus estudios ¡y en su familia! La cual también se ha centrado en ella puesto que no solo Rocío Flores ha cerrado filas en torno a ella sino que su padre y su tía Rosario Mohedano también lo han hecho con declaraciones veladas que han dejado claro a qué iban dirigidas. Está claro que la adversidad, las polémicas y el salseo es lo que más une a esta familia.