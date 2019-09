Eran amigos. O lo parecían. Pero parece que después de los últimos movimientos de Suso Álvarez, de eso va a quedar poco. El joven esperaba que Mila Ximénez, a quien guarda mucho cariño, le defendiese durante su paso por el VIP, pero no fue así, y ahora ha llegado su venganza. “Su entrada me ha parecido una chapuza por no decir una pifia”, ha dicho sobre la llegada de la colaboradora a ‘Gran Hermano VIP 7’. "Como escuche a alguien decir que ha sido maravillosa, es que no ha ido a un reality en su vida", añadía.

Pero, ¿a qué viene todo esto? Pues él mismo ha confesado que se sintió algo traicionado por su amiga: “Decía que era mi amiga, me entregué en cuerpo y alma y cuando salí de ‘Gran Hermano’ me estaba dando por todos lado, cuando más la necesité no estuvo, se lavó las manos”.

Es pronto para calificar el concurso de Mila, pero Suso, de momento, ya tiene claro que es una “auténtica mierda". "Que en unas semanas quieras irte vale, pero en una hora, muy mal... Le tienen que decir lo maravillosa que es y que es una campeona, si no, acabará abandonando", asegura el ex gran hermano.



Tiene claro que los colaboradores de 'Sálvame', compañeros de Mila, serán unos pelotas y no dirán las verdades, aunque confía plenamente en Belén Ro y Rafa Mora, "unos pedazo de colaboradores".