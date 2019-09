Rafa Mora, 'castigado' en 'Sálvame' por un duro comentario hacia Alba Carrillo

El enfrentamiento entre Antonio David Flores y Alba Carrillo está sobrepasando los muros de la casa de Guadalix... Ay, si ellos supieran la que se está liando fuera a su costa. En el plató de 'Sálvame' no hay día en que no sean la comidilla del momento, y Antonio David es uno de los que más defensores está logrando, desde luego, desde Belén Esteban, Kiko Hernández, María Patiño... Hasta Rafa Mora, aunque este último ha tropezado en su defensa.

El colaborador ha intentado sacar las garras por el padre de Rocío Flores tanto, tanto, que ha soltado un desafortunadísimo comentario contra Alba Carrillo, ¡y todo con su madre delante! Y claro, el dolor de Lucía Pariente ha sido tal que el presentador del momento, Kiko, ha decidido expulsar a Rafa Mora de plató... ¿Qué ha dicho? Literalmente, esto: "Alba Carrillo, de profesión: cazafamosos".

Telecinco

Unas palabras que no sentaban nada bien entre colaboradores y le pedían en reiteradas ocasiones que pidiera disculpas, pero cuando se decidía a hacerlo, la madre de Alba Soltaba: "Se dice, discúlpeme Lucía he sido un imbécil". Y ese insulto hacía estallar a Rafa como nunca: "Su hija está aquí porque ha contado con todos con los que se ha acostado". Y ¡boom! Fuera de plató.

Pero Rafa seguía en sus trece: "Las verdades duelen, me iba a disculpar pero me ha llamado imbécil". "Si te ha ofendido como madre lo que he dicho de Alba, lo siento", añadía, "pero yo cuando era modelo de calcetines no la conocía, la he conocido por contar la vida de otros famosos".

Telecinco

"Rafa, te has equivocado, te lo digo con cariño", le regañaba Kiko Hernández mientras le pedía que se tomara un respiro fuera de plató y volviera más relajado.