Kiko Jiménez es uno de los nuevos habitantes de la casa de Guadalix de la Sierra, una aventura a la que se ha enfrentando en solitario (sin la que ahora es su inseparable Sofía Suescun). Desde que comenzaran su relación, parecen uña y carne, ¡empalago máximo! Así que, como no podía ser de otra forma, la joven le preparaba una cena de lo más romántica antes de separarse, y menuda despedida ñoña. "Mi gran amor se va a GH VIP y me deja solita, es la última noche que paso con él y voy a hacerla única e inolvidable para que no deje de pensar en mi en esa casa", confesaba Sofía, "que no me quiten a mi Kiko, que es lo más bonito que tengo".

"Me he puesto guapa y divina para seguir conquistándolo, y porque en esa casa hay mucha chica guapa... No quiero que se olvide de la novia que tiene fuera", añadía en un ataque de celos sin fundamento. "No se qué voy a hacer sin él", confesaba... ¡Chica, que con suerte solo se va tres meses y lo puedes ver a diario por televisión! Menudo drama.

"Te voy a echar de menos, me he ilusionado muy rápido", confesaba Kiko Jiménez, "tú me vas a ver, pero yo a ti no". Como bien definía el joven antes de marcharse, "esto es una prueba de fuego". ¿La superarán?

Kiko le ha pedido que le espere, porque ha confesado tener ciertas "inseguridades"... Uy, que vienen los celos... Y de repente Sofía ha soltado una declaración sorprendente: "Llevo 6 años intentando estar contigo". ¡BOOM! Pues qué caprichoso el destino que los ha vuelto a juntar, y oye, ¡qué viva el amor!