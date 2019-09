En 'shock', así nos hemos quedado después de este bombazo que nos ha traído 'Socialité'. Aunque no nos pilla de nuevas, ya que el pasado mes de febrero saltaban los rumores de que Aurah Ruiz y Omar Montes mantenían una relación muy especial (quizá mucho más que una simple amistad), nos sorprende que ¡los rumores no es que no cesen, si no que aumentan! Y todo mientras en la casa de Gran Hermano VIP hay una amiguita especial de Omar, casi novia, vaya... ¡Menudo lío amoroso!

"Somos amigos antes de que yo fuera cantante y que ella saliera en la tele. Es una amistad real", confesaba Omar por aquel entonces. "Ella esta muuu wapa si algún dia estoy con ella k mira k lo tengo difícil OS LO CONTARE", prometía. Así que a ver si después de estas últimas informaciones se anima a contarlo... Ha sido Javi, 'el gordo', el encargado de contarle al programa de Telecinco que le han contado algunos de los trabajadores de un restaurante que Aurah y Omar se habrían estado besando en público, ¡sin esconderse! ¡Aseguran haberlos visto besándose! ¡Y no sería la primera vez!

Telecinco

De ser cierto que Omar y Nuria son pareja, el cantante ya le podría haber sido infiel... Desde luego, este tema promete traer cola, ¿hay o no hay algo más que una amistad entre los ex 'grandes hermanos'? Por si fuera poco, a Nuria también se le atribuye otro chico: ¡El Cejas! Muchos seguidores del programa están ya 'shippeando' con la parejita, ¿habrá 'edredoning'?