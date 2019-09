View this post on Instagram

Unas semanas antes de mi injerto capilar. Decidí hacerme un tratamiento de plasma para el pelo y cara llamado PRP(Plasma rico en plaquetas) consiste en utilizar los factores de crecimiento presentes en la sangre para potenciar, acelerar y estimular la regeneración de los tejidos. Recordar, que toda ayuda es buena para que nuestro pelo se mantenga fuerte y, evitar su caída con el paso del tiempo. El procedimiento de plasma me lo realicé en @lelianamedicalcenter de la mano del @dr.leolomanto donde como siempre, suelo recomendar buenos profesionales para que salgáis lo más contentos posibles. Espero, que como os voy diciendo, no tengáis miedo a pasar por este proceso de injerto capilar. Porque os puedo asegurar, que el cambio os hará sentiros mejor con vosotros mismos. Un saludo para todos 🙋🏻‍♂️😘