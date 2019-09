María Jiménez ha vuelto a la televisión después de haber estado mes y medio en coma al haber sufrido un virus en quirófano. Mucho más recuperada la artista, de 69 años, ha explicado cómo superó su calvario del que asegura que no recuerda gran parte de su estancia pues estaba en coma e incluso la dieron por muerta. Ahora, muy recuperada ha hecho un repaso de toda su vida destacando que ha sido muy envidiada aunque evitó dar nombres: "no tengo memoria".



La artista ha sido siempre muy sincera y ha actuado sin censuras ni límites durante toda su carrera. "Siempre he hecho lo que he sentido", ha asegurado la propia cantante. Algo que ha demostrado durante toda la entrevista porque no se ha puesto ningún límite a la hora de contestar las preguntas de los colaboradores. Incluso cuando salió a la palestra el tema del sexo que la propia María Jiménez sacó a colación.

Telecinco

"Los hábitos claro que hay cambiarlos: no bebo, no fumo, no follo", aseguraba María Jiménez despertando las risas de los colaboradores. Muy espontánea la cantante se mostró totalmente sincera recordando la ajetreada vida sexual que ha tuvo durante los primeros años de su carrera aunque ahora "hace un montón que no lo siento". Aunque reconocía que no lo echaba de menos aseguraba que ya estaba totalmente servida de las tres cosas.

Su relación con Pepe Sancho

María Jiménez ha asegurado que su círculo cercano conocía exactamente lo que ocurría en su relación aunque nadie hizo nada ya que no era un tema que se hablara ya que "estaba con mis amigos y él estaba delante". Algo que hacía que nadie se atreviera a decir nada sobre el trato que recibía y de sus infidelidades: "Yo me separé de él un día sí y otro no. Él se ponía a llorar y le perdonaba porque me agotaba". Tanto que terminó durmiendo separado de él desde que nació su hijo. "Me mató el alíbido", ha asegurado por lo que después se cogió la revancha y se sirvió por completo.

"A mi nunca se me ha resistido ninguno", aseguraba la cantante. "Yo era la que ligaba. Decía yo 'este cae hoy', y caía. Lo que hacen las chavalas jóvenes lo inventé yo", confesaba la cantante después de asegurar que "tenía una fiebre tremenda", sobre todo, después de trabajar. Aunque había un tema que no podía soportar: "echa a más de uno por tenerla pequeña. De grande aguantaba todas", aseguraba entre risas.