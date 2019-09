Que Isa Pantoja no es la más querida de su familia parecía ser un secreto a voces que nadie se atrevía a afirmar al 100% con todas las letras... ¿hasta ahora? Y es que el último desplante de Isabel Pantoja a su hija al no asistir al gran estreno del single de Chabelita en el teatro Kapital de Madrid, el pasado 19 de septiembre, ha sido la última gota que ha colmado el vaso de la larga lista de humillaciones públicas que ha sufrido la hermana de Kiko Rivera. Tras esta puñalada trapera, la joven se ha llevado tal disgusto que no pudo reprimir la emoción y que se le escapara alguna lágrima encima del escenario.

Ya no sólo es que la tonadillera no acudiera a la invitación de su hija, sino que para más inri la Pantoja eligió dedicar su tiempo esa misma noche a animar a su sobrina Anabel que se estaba jugando la expulsión en 'GH VIP7' . La matriarca del clan le dedicó todo tipo de piropos a su sobrina a la que no dudó en decir que era “como su hija mayor”. Y todo eso delante de media España que estaba presenciando en televisión lo que muchos califican como una gran puñalada trapera para su hija. Y es que la relación entre ellas nunca ha sido idílica.

Mientras tanto, la pobre Isa P. reconocía que “necesitaba a mi madre”. Por suerte, sí contó con el apoyo de su chico, Asraf Beno. Como sería la situación que hasta el chico ha declarado que no sólo Isa “lo ha pasado mal” sino que él mismo también estaba sufriendo. Sin embargo, dicen que Isa P. sabía perfectamente que su madre no iba a acudir. Y que también sabía la razón. Al parecer Isabel Pantoja estaba muy enfadada por un vídeo que ha circulado en el que Asraf cogía de mala manera a su hija por el brazo.



De todas formas, Chabelita parecía muy afectada por la ausencia de su madre, que se sumaba a la de su hermano Kiko. Y es que ella y Kiko están en uno de los momentos más tensos de su relación y no sólo entre ellos sino también entre Isa P. e Irene Rosales, la mujer de su hermano.



Echando la vista atrás vemos otros momentos tensos de la familia con Isa P. Recordemos el último cumpleaños de Isabel Pantoja que, tras su paso por 'Supervivientes' decidió organizar una súper fiesta a la que la tonadillera invitó a Omar Montes, el ex de su hija... Y eso que durante su estancia en la Honduras, Chabelita viajó hasta la isla, allí madre e hija demostraron ante las cámaras todo lo que supone que se quieren.

Con el resto de la familia la tensión también se palpa en algunos momentos. No hace tanto Isa P. tuvo que soportar que su prima Anabel no la eligiera como defensora en el plató de 'GH VIP' y, en su lugar, eligiera a Irene Rosales. Chabelita, una vez más, se tragó el orgullo diciendo que no pasaba nada pero la relación entre cuñadas tiene tela marinera también.

Kiko Rivera también se ha sumado a lo de 'burlarse' públicamente de Isa P.. Su hermano ya se había dedicado últimamente a airear en sus redes el gran amor que siente por Omar, el ex de Chabelita. Pero por si fuera poco también ha querido echar más leña burlándose del trabajo musical de su hermana. Vale que no se llevan bien pero un apoyo de la familia tampoco le hubiera venido mal.