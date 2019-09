El ex de Marujita Díaz no está pasando por su mejor momento dentro de la casa. Tras ser nominado por la mayoría de sus compañeros, el ex actor porno está cada vez más solo dentro de la casa de 'GH VIP 7'. Y es que todos sus compañeros, salvo Adara y Hugo, sus dos únicos apoyos ahora mismo dentro del concurso, le cuestionan su lealtad y le acusan de ser un participante muy poco claro. A pesar de que el cubano intenta siempre mantener una postura clara, sus compañeros no ven limpia su actitud, ya que piensan que va de un grupo a otro sacando chismes.

Telecinco

La más dura con él ha sido sin duda Mila Ximénez, que, a pesar de ser amigos antes de entrar en el concurso, la ex de Manolo Santana le recrimina su actitud poco fiable dentro de la casa. Con estas palabra le dejaba claro Ximénez que quería que fuera el próximo expulsado posicionándose contra él en los alegatos del debate: “No lo veo claro, su actitud es muy sucia. Yo puedo discutir con Hugo, pero sé cual va a ser su reacción. Para mí, Dinio ha sido la gran decepción”.



Telecinco

Pero, no es la única. Y es que desde aquella famosa fiesta de la vendimia, en la que Hugo, Dinio y Adara se pusieron en contra a todos sus compañeros, al concursante no le está siendo fácil recuperar la relación con ellos