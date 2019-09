La colaboradora de 'Sálvame' sigue poco a poco adaptándose al concurso. Y es que, a pesar de que cada vez parece estar más a gusto e integrada dentro del reality, hay una persona que no se puede quitar de la cabeza. Esa persona no es otra que su gran amiga dentro del concurso Anabel Pantoja, que fue expulsada el pasado jueves frente a la periodista deportiva Irene Junquera. La periodista del corazón no puede evitar emocionarse a lágrima viva dentro del confesionario al acordarse de lo bonito que ha sido vivir la experiencia de 'Gran Hermano' junto a ella.

“Estoy destrozada porque no entiendo la expulsión de Anabel. Lo estoy pasando muy mal porque para mí ella era el mayor apoyo que tenía para desahogarme”, aseguró llorando dentro del confesionario de 'GH VIP 7'. Y es que la colaboradora de televisión piensa que la audiencia va a ir sacando poco a poco a todos sus apoyos dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. “Sé que me van a castigar y me van a ir quitando a las personas que quiero cada semana. Eso me va a hacer daño”, afirmó la ex de Manolo Santana.

No obstante, parece que a pesar de estos vaivenes emocionales, Mila está bien dentro de la casa. Incluso ha llegado a decir que “esta es una experiencia inolvidable que tiene que difrutarla”. Está claro que si hay algo que no se le puede achacar a Ximénez es que lo está dando absolutamente todo en la convivencia.