La gran revelación musical del año cumple 26 años en su mejor momento profesional. Rosalía se ha convertido en un auténtico fenómeno musical que ha convertido a esta mujer en todo un icono musical. Todos cantan sus canciones, reclaman su presencia en los festivales más importantes y su gira musical es un éxito rotundo. Todos quieren con Rosalía pero, ¿qué quiere Rosalía? Disfrutar a tope el momento, deleitarnos con particular manera de entender el flamenco y... ¡celebrar su cumple, como todo hijo de vecino! Porque el 25 de septiembre, por si no los sabías, sopla 26 velitas.

Si los 25 fueron increíbles y marcaron un antes y un después en la vida de la catalana, los 26 prometen y mucho. Por lo pronto, nos conformamos con felicitarla y desearle que pase un gran día, como ella se merece. Nosotros le dedicamos nuestra particular felicitación repasando su trayectoria vital. ¿Cuánto sabes de Rosalía?

La joven nació en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), el 25 de septiembre de 1993, en el seno de una familia humilde. Supo que quería ser cantaora cuando escuchó a Camarón de la Isla, su cantante favorito. Desde pequeña escuchó sus canciones y sus letras le llegaron tanto que siempre quiso se como él. Con los años, ella ha revolucionado el flamenco, con su estilo y su estética trap.

Sin embargo sus inicios no fueron nada fáciles. Con 15 años participó en el programa ‘Tú sí que vales’ (2008), pero no pasó la prueba. El jurado le dijo que desafinaba. Vaya oído el de aquellos que no supieron ver el diamante en bruto que tenían delante. Se quedaron tan panchos dándole un 'no' sin saber que años después ella se convertiría en un auténtico 'boom' musical. Lejos de desanimarse, Rosalía siguió luchando por sus sueños y la recompensa no se hizo esperar.

Ha logrado dos Grammy Latinos por 'Malamente' y dos MTV Video Music Awards por su tema 'Con altura', convirtiéndose en la primera española en llevarse este último galardón. Y, además, puede presumir de ser 'chica Almodóvar': interpretó a una lavandera en 'Dolor y gloria', el último trabajo del director manchego que nos representará en la próxima edición de los Oscar.

Lástima que en el amor no le vaya también. Mantuvo un romance con C. Tangana y colaboró con él en los temas ‘Antes de morirme’ o ‘Llámame más tarde’. Desde que se separaron, no se le conoce pareja oficial. Tal vez este sea su año, el tiempo lo dirá y nosotros nos encargaremos de contarlo. Por lo pronto nos conformamos con felicitarla en su 'happy birthday'.