La conocimos hace más de 15 años en la primera edición de 'Operación Triunfo'. Verónica Romero sigue siendo la misma chica de entonces y está cumpliendo su sueño: poder vivir de la música. Aunque para conseguirlo ha tenido que sacrificar muchas cosas. Después de quedar segunda en la edición de 2006 de ‘Supervivientes’, la joven de Elche decidió abandonar España y poner rumbo a Los Ángeles (EE.UU.). Allí conoció el éxito y también el amor, aunque de este salió mal parada. Nómada y amante de los retos, volvió a empezar en Australia, donde reside en la actualidad, y donde, además, está teniendo mucho éxito en la música.

Hablamos con ella durante el viaje relámpago que ha hecho a España para presentar su nuevo trabajo discográfico. Con ella hablamos de música, de su vida y, por supuesto, de su paso por 'OT 1' y de lo que significó en su vida. Esto fue lo que nos contó Verónica Romero en esta divertida sesión de moda.

¿Por qué vienes a España?

Porque es mi hogar y donde empezó toda mi aventura musical. Vengo a presentar mi nuevo single con mucha ilusión. El disco saldrá primero en Australia y luego aquí.

Estuviste viviendo en Los Ángeles, donde tuviste mucho éxito, ¿por qué te fuiste a Australia?

Porque en Los Ángeles conocí a mi manager, que es australiano, y conectamos. Tenía ganas de encontrar a alguien que le gustara mi música y que apostara. Se requiere un tiempo y una paciencia para eso.

"En Los Ángeles me rompieron el corazón de una forma muy dura. Me vi sola, en la calle, con la maleta en el coche"

¿Por qué se triunfa antes fuera que en España?

A nivel personal, cuando te das cuenta de que tienes una oportunidad de crecer y mostrarte sin tapujos ni etiquetas. Yo en Los Ángeles estaba sola y significó un crecimiento personal muy grande. Eso para mí es un éxito. Y luego, a nivel musical, tienes más de todo y la oportunidad de conocer a la gente adecuada. Eso es lo que me ha pasado a mí.

¿Cuándo decides que te vas de España?



Cuando empiezo a ser una artista independiente en España. En 2006 me fui a Estados Unidos por un impulso, porque estaba ansiosa de buscar algo. Necesitaba salir de España porque no estaba creciendo.

La cantante lleva un cuerpo (c.p.v.) de Sarah Cloe, pantalón (19,95 €) de Zara, sandalias (269 €) de Guess, sombrero (35,95) de Parfois y colgante y anillos (c.p.v.) de Antón Heunis. Fernando Roi

Pero te podías haber enganchado a la fama que te dio 'Supervivientes'.

Musicalmente eso no me valía. Hice un disco y una gira con el poco dinero que gané en el concurso. Invertí todo lo que me pagaron en mi disco.

¿Es negativo ir a 'Supervivientes' para un cantante?



Depende del enfoque que le quieran dar. Yo no siento que metiese la pata. Viví una experiencia que en algún momento era difícil por la convivencia.

Pues tú pareces fácil en la convivencia.

Sí, yo no tengo mucha dificultad para convivir.

La cantante, con vestido (39,95 €) de Zara, sandalias y bolso (39,90 € y (c.p.v.), respectivamente) de Parfois, pulsera (c.p.v.) de Antón Heunis y pendientes (129 €) de Apodemia. Fernando Roi

¿Alguna vez has pensado en tirar la toalla?

Claro, pero porque piensas que las personas tienen la clave de tu vida. Y es uno mismo quien debe dirigir su vida y la clave es la paciencia y la constancia.

¿Tienes envidia de esos compañeros de 'OT' que han triunfado tanto?

No. Los sentimientos o ideas negativas no entran en mi personalidad. Cuando tú sientes envidia, lo que provocas es inseguridad en ti.

El lema de 'OT' era vivir por un sueño, ¿qué sueños tienes?

Todos son latidos que te impulsan. Yo no quería ser cantante, yo deseé ser cantante.

¿Qué diferencia hay?

Lo mío era la gimnasia deportiva. Y un buen día en el instituto, en un concurso de villancicos, apareció la voz. Luego mi hermano se presentó a 'OT' y mi padre me dijo que me presentara yo también. Yo sólo había subido al escenario de un karaoke.

¿Y qué dice tu hermano ahora?

Mi hermano está feliz y orgulloso. Él no tiene envidia de mí.

Verónica luce top (22 €) de Zara, pantalón (72 €) S Denim, pulsera (c.p.v.) de ACUS y cinturón (15,95 €) de Bershka. Fernando Roi

Es curioso, porque tus compañeros, Bisbal, Rosa, Bustamante o Chenoa, se rodearon de sus hermanos cuando emprendieron sus carreras después de La Academia.

Mi hermano me ha ayudado mucho, pero yo me he ido fuera de España y él tiene su vida y su familia aquí.

¿Sigues teniendo miedos?

Lo bonito es saber que tienes miedos y los vas a superar. Hay una cosa que me pasa mucho, que es la incertidumbre, para mí ya es algo positivo.

"Necesitaba irme de España porque no estaba creciendo"

¿Y la soledad no es uno de los miedos cuando estás fuera de España?

En Los Ángeles me rompieron el corazón de una forma muy dura y estaba sola. Yo a esa persona le di el poder de mi amor y eso no hay que hacerlo nunca. Esta persona lo cogió y lo pisoteó. Me vi sola en la calle, con la maleta en el coche. Mi vida era él, pero se me cayó todo. Fue un momento muy malo en mi vida.

¿Cómo sales de ahí?

Me quedé en casa de una pareja de amigos. Pero era como una pesadilla. Todos los días tenía los mismos pensamientos: ¿Estará con ella? ¿Qué tiene ella que no tengo yo? No era yo. Perdí la cabeza y el corazón. Me sentí enfermar, me hablaban de él y tiritaba. Yo era consciente, pero no podía controlarlo.

Verónica, con un vestido (59,99 €) de Zara, botas y sombrero (72 € y 39,90 €) de Mango, brazalete (c.p.v.) de ACUS, pendientes (129 €) de Apodemia y anillos (C.P.V.) de Antón Heunis. Fernando Roi

¿Y ahora?

Pues se puede salir. Yo no sabía que por amor una persona puede ser capaz de cualquier cosa. Hay una salida.

¿Por eso no te fías de los hombres ahora?

No es que no me fíe. Lo intento, pero no... Sé que tengo que abrir mi corazón, pero ahora está en el fondo del mar, en un baúl rodeado de tiburones.

Verónica viste un top (17,95 €) de Zara, falda (66,50 €) de Anonyme, sandalias y pañuelo ( (39,90 € y 7,90 €) de Parfois, cinturón (89 €) de Bimba & Lola, brazalete (c.p.v.) y anillos (c.p.v.) de ACUS y anillos (c.p.v.) de Antón Heunis. Fernando Roi

Eso será bueno, al menos, a la hora de componer...

Tengo que estar tranquila. Cuando estaba mal, no podía.

¿No te da miedo quedarte soltera?

Ya no.

SUS FAVORITOS

Cedidas

Sérum rehidratante de Ebbe, 23,50 €. Plancha Sensitive Pearl de BaByliss, 58,65 €.

Brocha para polvos de Maiko, 9,99 €. Brocha para colorete de Maiko, 9,49 €.

PRODUCCIÓN

Texto: Daniel I. Carande Fotos: Fernando Roi Ayud. de fotografía: Jimena Veiga

Estilista: Isabel dorado. Maquillaje y peluquería: Estela Serrano para EBBE





AGRADECIMIENTOS:

La cocina de San Antón. Restaurante terraza del Mercado de San Antón.

C/ Augusto Figueroa, 24. Telf.: 913 86 96 76