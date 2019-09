La insuperable sorpresa que Fabio le preparó a Violeta en Italia

Si hay una pareja del mundo celebritero que nos gusta y nos encanta, es la formada por Fabio Colloricchio y Violeta Mangriñán. Los dos tortolitos están prácticamente en una nube desde que han salido de 'Supervivientes 2019', y no es para menos: viajes, colaboraciones ¡y hasta un paseíllo en el Festival de Venecia! Lo último que hemos sabido de ellos es que se lo han pasado divinamente viajando por Italia, y no es para menos: mucha pasta, mucha pizza, mucho turisteo... aunque también han tenido tiempo para hacer planes de lo más familiares: Violeta por fin ha podido conocer en profundidad a la madre de Fabio y a su pareja... ¡y están encantados con ella!

Sin embargo, si nos tenemos que quedar con algo de su último vlog de MTMad es la sorpresa que le ha preparado el italoargentino a su chica porque, sin que lo supiera, ¡le ha organizado una visita sorpresa de una amiga a la que quiere mogollón! Y no es otra que la ex tronista Sophie, que llegó a primera hora de la mañana para despertar a Violeta... y su cara, claro, fue un cuadro:

El viaje, además, ha sido muy movido, y Violeta por fin ha podido "rehacer" sus recuerdos en el 'país de la bota': la última vez que estuvo fue con un ex y no lo recordaba tan bonito, pero no hay como ir enamorada hasta las trancas y con una amiga para que un sitio te evoque cosas nuevas... y ya, de paso, engordar un par de kilos con tanta pasta. ¡A disfrutar, que son dos días!