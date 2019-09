Algo estará haciendo bien Irene Junquera cuando se libró de la expulsión contra uno de los pesos pesados de esta edición de'GH VIP', Anabel Pantoja. La sobrinísima se convirtió en la primera expulsada del concurso contra todo pronóstico. Fue nominada directamente por Dinio por ser el Jefe de la Casa en la primera semana... y consiguió quitársela de encima de un plumazo. Irene volvió a la casa para sorpresa de sus compañeros y tristeza de Mila Ximénez, que vio cómo se iba su mayor apoyo. De hecho, no sabemos si por miedo a enfrentarse a ella ante la audiencia o porque se está ganando el cariño de sus compañeros, la periodista no está nominada.

Irene es la menos conocida para el gran público de 'realities' pero sí que es un rostro conocido de la pequeña pantalla. Sobre todo, gracias a su trabajo en 'Zapeando', donde compartió plató con Cristina Pedroche. Y ha sido ella quien ha hablado del paso de su excompañera por la casa de Guadalix. "Me encanta, me parece que lo está haciendo muy bien", asegura. Cristina no sabía cómo lo iba a llevar Irene ya que es bastante tímida, pero la está sorprendiendo para bien.

Pero, ¿sería capaz Pedroche de encerrarse en 'GH VIP'? Ella es muy natural y atrevida pero dice que no se atrevería. Aunque sabe que el futuro no está escrito y "vete tú a saber". Prefiere no plantear un 'no' tajante porque luego ya se sabe... ¡Maldita hemeroteca!

Si quieres saber si la presentadora se atrevería a participar en 'Supervivientes', ¡no te pierdas el vídeo!