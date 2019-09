La quinta temporada de 'Got Talent' ya ha arrancado, el pasado 16 de septiembre y con buenos índices de audiencia. Y si hay alguien especialmente contenta, esa es Edurne, que es feliz con David de Gea. La cantante, que repite como jurado del 'talent show' de Telecinco, está feliz de volver a un programa donde se lo pasa pipa y más ahora que tiene nuevo compañero, Dani Martínez. El presentador de 'El concurso del año' (Cuatro) se convierte en el último integrante del trío masculino del programa, junto a Santi Millán y Risto Mejide. Viene a ponerle las cosas difíciles al publicista, el hueso duro de roer del jurado, y de paso meterse en el bote, en el buen sentido, a la guapa de Edurne, con la que ha congeniado muy bien.

¿Cómo se siente la extriunfita rodeada de tanto guapetón? Si la pusieran en el brete de tener que elegir entre estos tres 'especímenes masculinos', con cuál creéis que se quedaría la muchacha. Sin duda, tiene materia prima dónde elegir: el descarado y ligón de Santi Millán; el guapete de Dani Martínez o el duro de Risto Mejide. Difícil decisión, la verdad. ¿Por quién os decantarías vosotr@a?

Sus 'chicos televisivos' no tienen desperdicio. De hecho tienen algún que otro talento oculto y se venden estupendamente. Esta es su carta de presentación. ¿Será de ayuda para Edurne?

Risto Mejide confiesa que "Dani es mi juguete nuevo. Soy lo que se ve en la tele: un poco capullo, un poco borde, honesto. Quizás me creo más de lo que realmente soy". Tal vez se sosiegue un poco ahora que va a ser padre. "Estamos muy ilusionados y con muchas ganas. Voy a pillarme la baja paternal".

El nuevo del grupo, Dani Martínez, lo tiene claro: "Mi talento oculto: la capacidad que tengo para dormir a cualquier hora. Me gustaría bailar bien salsa pero a veces hay que saber decir que no". Respecto a su compañero Risto: "Él es clave. Yo necesito en mi vida alguien para picarme y Risto te pica muy bien". ¡La guerra está servida entre ellos!

El presentador y no menos gamberro que los demás, Santi Millán, confiesa: "Todavía estoy buscando mi talento oculto. No desespero". Respecto a su nuevo compañero opina que "Dani Martínez claramente es un error de casting porque nadie es más que Risto".



Sin duda, sus 'chicos televisivos' no tienen desperdicio. Lástima que la cantante solo tiene ojos para su chico, el portero del United y de la Selección, David de Gea, con el que lleva más de 6 años de relación, aunque sea a distancia. Él vive en Manchester, donde juega al fútbol, ha renovado con su equipo, el United. "Estoy feliz de que David esté allí y siempre le voy a apoyar a muerte", ha declarado.

La Pantoja, su nueva compi

Además de 'Go talent', Edurne formará parte del jurado de 'Idol Kids', junto a Isabel Pantoja y el productor Carlos Jeans. Ya ha conocido a la tonadillera y Edurne está más que contenta con su nueva compi: "Coincidir con Isabel Pantoja es un lujo. Es supermaja y cercana, me encantó. Me transmitió una energía muy buena". Y va más allá y asegura que le encantaría "cantar con ella. No te digo yo que no a una fusión". ¡Tiempo al tiempo!