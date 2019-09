Aunque a veces los influencers nos vendan que son súper amiguis y que se lo pasan muy bien juntos, todos tenemos que tener en mente que, en muchas ocasiones, cobran por estar todos, junto a una marca, en un sitio compartiendo contenidos divertidos para sus seguidores en las redes sociales. A veces puede pasar que, de tanto roce, surjan el cariño, la amistad o incluso relaciones (como la ya terminada entre Laura Matamoros y Daniel Illescas), pero no os engañéis: ¡no es oro todo lo que reluce! De hecho, lo hemos podido comprobar con el último vídeo de Noel Bayarri para MTMad, donde ha puesto finas filipinas a otras influencers como Oriana, Sofía Suescun o Violeta...

El ex tronista canario por excelencia de 'MYHYV' no se ha cortado ni un pelo (tampoco es que lo haga con frecuencia) y, utilizando fotos de las redes sociales de sus compañeras de profesión, se ha dedicado a criticar y al salseo, que es lo que nos gusta a nosotros... y la primera de ellas no ha salido muy bien parada: Dakota Tárraga. "La foto es un cuadro", sentenciaba la amiga de Noel nada más empezar. "Menos mal que se ha dejado crecer las cejas", añadía él entre risas.

¿Y de Violeta qué ha dicho? Pues la ex superviviente ha salido victoriosa... incluso de más: "La foto es chula. Sale guapa. Tiene un polvito aquí", señala. ¡A ver si te va a oír Fabio, Noel!

Oriana, sin embargo, ha acabado calificada, en resumen, de enana: "¿Te has fijado en la proporción del móvil y ella? Casi podría ser una tabla de surf. Tiene un cuerpazo, pero tampoco es tan cuerpazo porque es muy pequeña y parece una muñeca. ¿Con quién se lía, con un gnomo?", señalaba el 'mojo picón' entre risas y con maldad.

Steisy también ha pasado por el 'filtro Bayarri': "Ella lo que ha dicho es 'quiero enseñar', y se ha hecho otra cuenta en una plataforma de pago en la que la gente, si quiere verla en bolas, pues que pague, que oye, ni tan mal, pero en esta foto parece que le han pegado un tiro, parece que está muerta". No podemos más que darle la razón...

Lola Ortiz, ex compañera de MYHYV, dice que es su amiga... pues menos mal, porque la ha puesto fina en un momento: "Tiene cara de estar oliendo su propio pedo aquí. Es Lola, la quiero mucho, pero esta foto no me gusta porque es una chica oliendo un pedo. Estoy harto de verla desnuda, con ropa o con bikini", afirmaba sin miramientos.

Sofía Suescun ha sido la última en ser criticada... y se ha librado bastante teniendo en cuenta lo dicho anteriormente: "Es una foto bonita. Las fotos de pareja venden mucho, así que me parece una foto fácil. Pero la tabla de surf me parece un postureo, porque él es un tío de Jaén y ella una tía de Pamplona que no han cogido una ola en su p*ta vida".

Vamos, que se ha quedado bien a gusto...