Marta Sánchez y Hugo Castejón estuvieron juntos tres años, pero la cantante parece tener amnesia y no recordar un romance que terminó allá por 2013. Ahora sólo tiene ojitos para su actual pareja, el empresario Federico León, y así lo dejó claro en el sarao que organizó en Madrid la agencia de viajes Nuba.

“Me gusta vivir experiencias y recorrer el mundo, más si tienes a la persona ideal a tu lado”, explicó. Martísima añadió que su chico reúne todas las cualidades que siempre ha buscado en una pareja: “Mi padre era un hombre muy discreto a pesar de ser muy popular con su ópera, era reservado y prudente y siempre me han gustado los hombres así, aunque no siempre he acertado”, dijo con una sonrisa. ¡Menudo zasca para Hugo! ¿No? Nosotros así lo pensamos y nos da que no somos los únicos

Marta Sánchez no ve GH VIP

Desde luego, el eterno aspirante a cantante, Hugo Castejón, está demostrando que de comedido no tiene nada. Marta asegura que no tiene tiempo de ver la televisión y se negó a nombrar a su ex.

Eso sí, cuando le preguntaron sobre la participación de Hugo en ‘Gran hermano VIP 7’, la cantante soltó: “Cada uno dirige su vida y elige sus proyectos y sus caminos como más le interesan, le convienen o lo ven preciso…” Vamos, que pasa de mojarse.

Gtres

Lo que sí podemos decir es que Marta Sánchez estaba guapísima con un diseño de Carla Ruiz y joyas de Bvlgari.

Hugo Castejón, desquiciado

Gtres

Tras su romance con Marta, el chico lo intentó en el mundo de la música. El economista volvió a la palestra tras enrollarse con Miriam Saavedra. Ahora está desquiciando a todos sus compañeros de encierro.