A estas alturas, ya sabemos que los retoques estéticos entre nuestros famosos están a la orden del día. Sin embargo, siempre ha habido retoques... y retoques: los ha maravillosos y estupendos, como los que se puede hacer Jane Fonda, o desastrosos, como los que luce Lindsay Lohan. Y entre nuestros hombres famosos también hay ejemplos: se puede lucir potentorro a cualquier edad, como Brad Pitt, o pasado de rosca, como Sylvester Stallone. peor entre medias de ambos siempre hay retoquitos que sientan muy bien y no se notan nada... como los de Susana Megan.



La influencer ha decidido compartir en su último vídeo para MTMad lo que se ha hecho en una clínica madrileña (que no es otra que la de la ex superviviente Carla Barber, una eminencia en retoques estéticos): "Me voy a poner un poquito de labios", confesaba. Ya lo hizo hace algo más de un año, y ahora que su cuerpo ha reabsorbido el ácido hialurónico, era momento de volver a pincharse: "Ya me hacía falta. Me veo ya demasiado aquí [el surco nasogeniano], que son paranoias mías, pero voy a ir porque me gusta cómo quedó".

Dicho y hecho: nada más pincharse (una vez superados sus nervios, porque confesó que iba nerviosita perdida), quedaba encantada, pero avisaba: "Se ven bastante hinchados, pero luego esto no queda así: el pinchazo se ve moradito pero luego se va, y aunque el primer día están un poco duritos, después quedan súper naturales y nadie lo nota", desveló. Vamos, que el retoque es súper sutil... ¡pero ella es casi una persona nueva!