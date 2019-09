Aurah Ruiz parece que no levanta cabeza. Ahora que había decidido apartarse durante un tiempo de la vida pública, vuelve a estar de actualidad por una razón de peso. La canaria tendrá que enfrentarse de nuevo a su ex y padre de su único hijo, Nyan, Jesé Rodríguez. En esta ocasión, por un supuesto delito de acoso de la ex gran hermana contra el futbolista por la Fiscalía de Las Palmas. Tal y como informa Canarias 7, Aurah se puede enfrentar a una pena de hasta 100 días de trabajos en beneficio de la comunidad o incluso a una condena de un año y tres meses de cárcel.

El supuesto delito se produjo desde el pasado 28 de enero de 2018 hasta julio del mismo año. Se le acusa de "una actitud de reproche público por Internet", donde hizo una serie de "actos dirigidos a afectar negativamente el desarrollo ordinario de su vida, apremiándole para que destinase más dinero a gastos relacionados con dicho hijo y a que estuviese con éste mas tiempo".

Además, la canaria también publicó información que le facilitaron sus seguidores sobre los movimientos de Jesé, y que según el escrito "generó una situación de permanente observación y espionaje, al tener la acusada cientos de miles de seguidores en Instagram".

La defensa de Aurah intentó frenar esta acusación presentado una querella. En este recurso, la canaria argumentó que esas publicaciones las hacía al sentirse desesperada por la situación tan crítica de salud de su hijo. Sin embargo, el juzgado no aceptó el recurso y la extronista tendrá que verse las caras con el futbolista en el juicio.