Isa P está en el foco de todas las críticas. La joven está sola ante el peligro. Ningún miembro de la familia la arropó en la presentación de su primera canción, 'Ahora estoy mejor', ni siquiera su madre, Isabel Pantoja. "Que no mienta. Ella sabía perfectamente que no iba a ir, que deje de hacerse la víctima", aseguraba la tonadillera al día siguiente de la actuación en un mensaje a Raquel Bollo que leyó durante el programa de 'Sálvame'. Y es que la relación entre madre e hija no pasa por su mejor momento. Muchos menos después del dardo envenenado que le lanzó a su hermano, Kiko Rivera, haciendo referencia a sus adicciones pasadas: "Mi madre tiene sus cosas, como madre se preocupa por algunas cosas, y ella tiene que entender que yo soy mayor, y que nunca voy a hacer nada malo. Ella sabe que yo ni tengo vicios ni tengo problemas con la justicia".

Además, esta declaración hizo estallar a su cuñada, Irene Rosales, que ni corta ni perezosa la llamó "sinvergüenza". Ahora, Chabelita no solo tiene en contra a su familia sino que uno de sus aliados en Telecinco le ha dado 'estopa' de la buena. Jorge Javier Vázquez siempre se ha llevado muy bien con Isa, pero ahora cree que no lo está haciendo nada bien.

"Estoy muy cabreado con ella. Me siento timado", comenzaba diciendo el presentador de 'Sálvame'. No solo por no invitarle a la presentación de su single en una conocida discoteca de Madrid, sino por cómo está actuando: "Me está decepcionando".

A Jorge le sigue cayendo simpática la 'niña' pero eso no quita que entienda a su madre: "Ahí entiendo mucho a la madre, eso no quiere decir que no quiera a la hija, pero estará hasta el moño”. Y es que según Vázquez, Chabelita es "muy lianta y muy manipuladora".