Los nervios en la casa están a flor de piel. Y, no sólo por las continuas peleas o discusiones de los habitantes de Guadalix de la Sierra, es que Noemí, Hugo Castejón y Dinio García se enfrentaban a la primera salvación de la segunda expulsión del concurso en el 'Límite 48 horas'. Como es lógico, ninguno quería salir y los tres querían que su nombre fuera dicho por Jorge Javier Vázquez, pero el afortunado de tan semejante alegría ha sido el ex actor porno Dinio García. Por lo tanto, tanto Noemí, protagonista de 'Los Gipsy Kings', como Hugo Castejón, ex de Marta Sánchez, se enfrentarán al televoto el próximo jueves.

Telecinco

Sin duda, la casa estaba deseando que no fuera Hugo Castejón el salvado como el pasado martes. “Como sea Hugo, me da algo, te lo juro Jorge”, llegó a confesar Alba Carrillo en directo. Y es que la casa está que arde. Hasta por una simple calabaza o un albornoz se enzarzan en una pelea de los más desagradable.

Telecinco

Tras ser salvado, el ex de Marujita Díaz no podía más que agradecer la oportunidad que la audiencia le había dado para seguir en 'GH VIP 7'. “Gracias a todos los que me habéis apoyado y votado. Esto no lo voy a olvidar en la vida y tengo muchas ganas de seguir viviendo esta experiencia inolvidable”, dijo el Dinio a punto de llorar de la emoción. Habrá que esperar hasta el jueves para saber quién se convierte en el segundo expulsado de esta edición... y los porcentajes están muy, pero que muy, ajustados.