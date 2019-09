Las carpetas en 'GH VIP 7' están más vivas que nunca. Y es que parece que todos los concursantes del reality tienen muchas ganas de enamorarse... Sin ninguna duda, uno de los más deseados de la casa está siendo el ex concursante de 'Grande Fratello', Gianmarco Onestini. Tanto Nuria MH, con la que ha tenido un tonteo durante toda su estancia en la casa, a pesar de que ella sigue acordándose de Omar Montes, y la periodista deportiva Irene Junquera han puesto los ojos en él. No obstante, el italiano parece que ha puesto sus ojos en otra guapa concursante, que, además, está casada...

La concursante que vuelve loco a Gianmarco no es otra que la modelo y mujer de Diego Matamoros Estela Grande. Y es que parece que la participante de 'GH VIP 7' es totalmente el prototipo del guapo ex concursante del 'Gran Hermano' italiano. Sin embargo, Estela es ajena a lo que verdaderamente Gianmarco siente por ella. Éste sólo ha querido confesárselo a Kiko Jiménez para que no se extienda la información por toda la casa. ¿Qué opinará la cuñada de Laura Matamoros cuando se entere de esto?

Eso no lo podemos saber aún. Lo que sí sabemos es lo que opina Diego Matamoros, su marido. “Confío en mi mujer y sé que no va a pasar nada. Mi pareja es muy guapa y atractiva, no me extraña que pongan los ojos en ella los demás concursantes, pero yo sé que está muy enamorada de mí”, aseguró el hijo de Kiko Matamoros muy seguro de su matrimonio. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos dentro del concurso.