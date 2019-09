Del impresionante físico de la cantante y actriz india Priyanka Chopra no se puede decir más que está más buena que la mayoría de las mortales. Y es que una no gana el título de Miss Mundo por ser del montón... Por eso, cuando nos encontramos fotos en las que la mujer de Nick Jonas no sale favorecida, no es que nos alegremos, pero sí nos hace sentir mejor con nosotras mismas y nuestra cara de lechuga en la redacción.

Pero no es la única a la que hemos visto en un descuido... han sido más los famosos a los que esta semana hemos podido ver con mala cara o en algún momento "tierra trágame". Sigue leyendo y verás como Priyanka lidera nuestro ranking del Horror de la semana pero cualquiera podría haberse llevado el primer puesto.

Ella tranquilamente picoteando algo en el US Open y ¡zas! le pillan justo con las manos en la masa. Por lo menos Priyanka Chopra se puso en modo healthy y lo que se estaba llevando a la boca era fruta.

Si tienes poco pecho, te pones un vestido holgado y no llevas sujetador, las probabilidades de que te pase lo ‘mismico’ que a la influencer italiana Chiara Ferragni son muy elevadas.

Nada oye, que Sienna Miller no estaba para decidir ese día y hasta su churri, Lucas Zwirner, terminó con un aburrimiento encima de aúpa. Ojo, si le miras mucho, se te pega el bostezo. ¡Avisada quedas!

Lo de llevar el gorro al ras de los ojos no terminamos de verlo. Luego que si le salen granitos en la frente a Justin Bieber... ¡Si es que no deja transpirar la piel, copón!

A ver quién le explica a esta chica que ya no va a crecer más y no necesita comprar la ropa dos tallas más grande. En la blazer de Anne-Marie entran ella, Justin Bieber y Priyanka Chopra juntos.