Antonio reaparece de lo más recuperado

Su novia, Marina Rodríguez, ha sido un gran apoyo para él

Aunque no lo parezca, Antonio Tejado es un hombre nuevo, y nos explicamos: la última vez que le vimos en televisión de manera continuada fue durante su participación en 'GH DÚO', que se convirtió un punto de inflexión en su vida: su ruptura definitiva con Candela Acevedo delante de toda España supuso que cayera en una espiral de autodestrucción que ahora ha confesado, en la que tonteó, quizá demasiado, con las drogas y el alcohol. Llegó a tocar fondo cuando estuvo, según ha desvelado en una entrevista en 'Lecturas', hasta 3 días sin dormir a base de cocaína y whisky... pero todo eso se ha acabado.



Gtres

Antonio ya no bebe, ya no se droga y ni siquiera sale de fiesta. Así lleva un mes y así quiere seguir, y no sólo porque él se haya visto en su momento más bajo, sino porque ha contado con la ayuda de una nueva mujer que le ha devuelto la sonrisa: Marina Rodríguez. Sin embargo, este martes 25 de septiembre quiso hacer una excepción para apoyar a su amigo Kiko Rivera, que inauguraba su discoteca 'Hoyo' en Sevilla... y estuvo la mar de bien acompañado.

Gtres

Antonio "se portó" estupendamente, y con una sonrisa de oreja a oreja posó con su churri en el photocall. ¿Qué más se puede pedir que el amor de una mujer y su recuperación? Ahora, además, ha vuelto a trabajar gracias a 'GH VIP 7', donde colabora desde el plató. ¡Cómo nos alegramos de verle así de bien!