El joven adelgazó a pasos agigantados

Sus padres, muy preocupados, tuvieron que intervenir y darle una seria charla. Ya vivieron los problemas de la madre con el cine para adultos

Cuando nos pasan cosas a nosotros, o en nuestra familia, siempre pensamos eso de "¿por qué a mí?", pero en el mundo hay más de 7.000 millones de personas, y todas sufren sus propios dramas y problemas personales. De hecho, ni siquiera nuestros famosos, por muy glamourosos e inalcanzables que parezcan, también tienen lo suyo, y uno de los últimos casos que hemos conocido, además del de nuestro patrio Antonio Tejado y sus problemas con las drogas y el alcohol, es el del hollywoodiense Jaden Smith, el hijo de los actores Will Smith y Jada Pinkett.



Jaden Smith, con un aspecto bastante desmejorado y más delgado Gtres

El de Jaden es un problema muy alejado del de Tejado, y es que el joven ha tenido problemas con su alimentación recientemente. Ha sido la propia Jada la que, en su programa de Facebook 'Red Table Talk', ha desvelado que llegaron a temer por la salud de su hijo, vegano convencido. Ellos siempre le han apoyado en su opción nutricional, pero cuando vieron que adelgazaba a pasos agigantados y estaba cada vez peor físicamente, ella y su marido se pusieron las pilas e intervinieron en la situación antes de que fuera demasiado tarde.

Jaden Smith, en una imagen reciente ya recuperado Gtres

"Tuvimos que organizar una pequeña 'intervención' en el caso de Jaden porque se había vuelto vegano, pero nosotros nos dimos cuenta de que no estaba consumiendo cantidades suficientes de proteína y se estaba consumiendo. Tenía un aspecto horrible, como si estuviera agotado o enfermo; era evidente que no estaba recibiendo los nutrientes que necesitaba. Su piel también adquirió una especie de tono grisáceo y nos pusimos muy nerviosos", contaba Jada muy triste, acompañada de Will en el programa. Eso sí, la cosa ya ha mejorado: "Ahora tiene mucho mejor aspecto, salta a la vista", dijo volviendo a sonreír. Ay, los hijos... ¡qué sustos nos dan a veces!