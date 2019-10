Isabel Jiménez, la presentadora de los informativos de Tele 5, amiga y socia de Sara Carbonero, fue mamá por primera vez hace cinco meses. Luce una figura espectacular y no tiene ni rastro de ojeras porque, como confiesa con humor: “Mi hijo Hugo es un niño ‘trampa’, duerme diez horas al día”. La presentadora habló de belleza y maternidad en un encuentro organizado por Suavinex.



Allí coincidió con la actriz Sara Sálamo, pareja del futbolista Isco Alarcón y mamá reciente. Durante el evento, hablaron de sus hijos Hugo y Theo y de sus primeros meses como madres, y pudimos ver la gran complicidad que surgió entre ellas.

Isabel, ¿cómo te has recuperado en tiempo récord?



La clave está en hidratar muy bien la piel durante el embarazo para evitar estrías, y después del parto, aparte de llevar una alimentación sana, beber mucha agua, hacer ejercicio y mantenerte activa.

¿Haces deporte con tu bebé?

No, como mucho, salgo a caminar con el carrito.

¿Usas muchos cosméticos con tu hijo?

La verdad es que mimo su piel. De hecho, mi madre llegó el otro día a casa, abrió el armario de Hugo y vi que tiene ya más productos que yo... Y no es una cuestión de que sea niña o niño; mi marido se cuida muchísimo, y en los bebés he descubierto que es fundamental hidratarlos.

Isabel estaba guapísima con su conjunto de Elisabetta Franchi. Guillermo Jiménez

Aunque aún es muy pronto, ¿quieres más hijos?

Voy a esperar un poco, pero sí me gustaría porque somos tres hermanos y, en el caso de Álex, también. Pero pasar tres veces por este proceso, pues no, una vez más, sí.

¿Cómo has llevado la conciliación familiar?

Yo fui muy kamikaze, pero teníamos hablado desde hace muchos años que íbamos a compartir la baja y, llegado el momento, lo cumplí. A los dos meses volví al trabajo.

“Sara Carbonero está preciosa y con la sonrisa más bonita del mundo”

¿Qué es lo que más miedo te daba de la maternidad?

Que me cambiase, porque lo he visto en amigas. Yo soy muy independiente y siempre estoy en mil frentes, creo que he sido bastante consecuente y no he dejado de ser yo misma.

¿Cómo vives estos primeros meses de tu bebé?

No me puedo quejar porque es muy bueno. La culpa de que todo esté siendo tan bonito la tiene él porque es muy bueno.

Guillermo Jiménez

¿Te dejas aconsejar?

Hay que seguir la intuición de cada uno, porque te dan muchos consejos y no siempre iguales. Yo, que soy súper organizada, súper rígida para mi vida cotidiana, me ha salido la vena más hippy con el niño: ¿que el chupete se cae?, pues se cae…

¿A quién se parece?

Yo lo miro y tiene cara muy de niño y no termino de verme en él, pero es rubito y con ojos azules, como mi familia, mis hermanos, mi abuelo... Por ejemplo, Sara (Carbonero) dice que se parece a Álex y los demás, que a mí.

¿Cómo está Sara?

Feliz, preciosa y con la sonrisa más bonita del mundo.