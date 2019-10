La actriz Sara Sálamo, que en julio dio a luz a su primer hijo, Theo, fruto de su relación con el jugador de fútbol de Real Madrid, Isco, comenzó contando que su niño tiene ya un objeto fetiche: “Es un chupete que luce por la noche, por lo que es fácil encontrarlo cuando llora. No se separa de él”.



Acudió a un evento sobre maternidad que organizaba la firma de productos de puericultura al que también acudió la periodista Isabel Jiménez. En él las dos recientes mamis demostraron tener mucha química entre ellas.

Sara, ¿cómo fue el parto?

Yo tenía una visión híper romántica de la maternidad y del parto, y me he dado cuenta de que es mucho más difícil de lo que pensaba. En el parto, de volver al origen y lo menos medicalizado posible. Aposté por el agua, pero al final no pudo ser y fue muy doloroso. Pedí la epidural a los 8 cm. Y se parcheó, es decir, se fue sólo a una pierna y es como si no te la hubieran puesto...



Guillermo Jiménez

¿Le estás dando el pecho?

Sí, estoy con lactancia exclusiva, y eso que decía que no iba a darle de mamar. Pero en cuanto vi a Theo salió y he escogido esto. Siempre me he considerado una persona que tiene muy claro por dónde quiero ir, y con el embarazo, el parto y la lactancia, me he dado cuenta de que cambio de opinión constantemente.

¿Qué tipo de madre eres?

Pensaba que iba a ser la típica madre super hippy y liberal, y soy miedosa e histérica.

“Isco y yo hemos formado una familia de cuatro perros y un niño que es una locura"

Tú estás concienciada con la naturaleza. ¿Es importante la sostenibilidad en los productos para bebés?

Es fundamental, no debemos ser egoístas y pensar en el tipo de mundo que le vamos a dejar a generaciones venideras. Mi padre me hablaba de la sal de la Tierra, que era un grupo selecto que tenía que hacer cosas como no tirar nada al suelo y era muy importante para mí. De hecho cuando mi padre cumplió 50 años nos lo tatuamos.

¿Qué tipo de familia habéis formado Isco y tú?

Somos una familia de cuatro perros y un niño, que es una locura, pero nos apañamos. La clave está en querernos mucho los unos a los otros y en hacernos la vida fácil

¿Cómo os repartís los papeles en casa?

Es sencillo, lo hemos hecho juntos pues hay que hacerlo todo juntos, Theo es responsabilidad de los dos.

Te han criticado por hacer deporte con tu hijo encima.

Yo sigo lo que se llama crianza con apego, que significa que tengo al koala 24 horas encima. Y mi hijo es uno de ésos que se llaman de alta demanda, yo lo dejo en la hamaquita y llora, pero si está con mami está súper feliz. Entonces, hay ejercicios que yo puedo hacer con él encima y él, encantado de la vida y yo también.

¿Cómo es Theo?

Guapísimo. Me ahogo en mis propias babas. Tiene mi boca y los ojos de su padre. Me paso horas mirándolo...

¿Le darás un hermanito?

Ya tiene un hermano, pero sí me gustaría repetir, cuando me olvide del dolor del parto...