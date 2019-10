¿Cuántas veces nos habremos preguntado lo que hace nuestra pareja cuando no está en casa? Por mucho que intentemos evitarlo y que confiemos plenamente en nuestras relaciones, esa es una pregunta que a veces se nos ha pasado a todos por la cabeza. Pues algo así le ha pasado a Diego Matamoros desde que su mujer, Estela Grande, se encuentra encerrada en la Casa de GH VIP 7... pero la gran diferencia es que, aunque ella no sepa lo que pasa en el exterior, todos la estamos viendo a ella, y también su maridito... que ha tenido que comerse "con patatas" unas imágenes en las que se la ve estupendamente compenetrada con Kiko Jiménez.



Fue durante el último Debate cuando Sofía Suescun, novia del extronista, dejó caer que no le gustaba nada esa relación tan cercana (aunque es pronto para sacar conclusiones). Y ahora ha sido Diego quien ha hablado claramente del tema. El joven no ha podido evitar entrar en directo en 'Sálvame', donde ha asegurado que "le falta televisión para darse cuenta de lo que está haciendo, está perdida". Cree que su mujer "ha metido la gamba" pero no considera que lo que hay entre ellos sea tonteo, "hay gestos de complicidad, pero no tonteo".

"Estoy muy tranquilo de lo que tengo en casa y lo que tengo con ella", confiesa, "ha perdido un poco la perspectiva y creo que la compañía de Kiko no le hace demasiado bien", ha zanjado. Lo que tiene claro es que "si viera algo que me hace verdaderamente daño (momento que espero que no llegue) dejaría de defenderla en plató".

Lo que no le ha hecho tanta gracia es que haya hablado de su familia en la casa: "No la voy a lapidar pero estoy enfadado, le dije que no hablase de mi familia porque era meterse en polémica".

Pero Diego ya había reaccionado a través de sus redes sociales...

A pesar de que sabía que le podían preguntar sobre Estela y Kiko, Diego se tiró de cabeza con las contestaciones, y dejó claro que confía en su chica y que "la quiere con locura" y que no le ha dado motivos para dudar de ella...



Por otro lado, parece que Diego se ha quedado más tranquilo sabiendo que Estela también ha visto ese vídeo: ella, sin embargo, y aunque se lo ha tomado como un toque de atención, le ha quitado hierro al asunto afirmando que su matrimonio "está por encima de cualquier celo absurdo". ¡Veremos si es verdad y no se le olvida de aquí a unos días...! Por lo pronto, Diego ha querido reforzar la idea de que su matrimonio está completamente sellado y sin fisuras con una foto en Instagram de su boda...