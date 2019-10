Hay detalles de los famosos que preferiríamos ignorar, per ellos se empeñan en arriesgar y salir a la calle... pues así: que si sin peinar, que si con unos zancos de los de partirse la crisma contra el cuelo, que si sombreros imposibles... ¡y hasta con la cara sin hidratar! Algunos famosos ya deberían estar acostumbrados a salir en nuestra sección 'Horror', como Rita Ora o la mismísima Paulina, pero otros no suelen pasar por aquí, como Sean Penn, que nos ha sorprendido a todos con el pelo de pincho sin peinar (y con un rubio-pelirrojo que no le sienta NADA bien. Habla con tu peluquero, Sean)... y con la cara como una pasa. ¿Que le está pasando al actor?

Agencias

El mensaje 'Con altura' de Rosalía está calando muy hondo en el personal. Y si no que se lo digan al diseñador Marc Jacobs, que menudos 'boturrios' con plataformas se plantó para salir a dar una vueltecita. ¡Ante todo sencillito!

Agencias

Así aterriza, por otro lado, Paulina Rubio: con la maleta, un sombrero para camuflar el pelo alborotado y un vasito relleno de... vamos a suponer té verde o mosto. ¿Lo habrá "tomado prestado" del área VIP del aeropuerto?

Agencias

Rita Ora elevó el 'chonismo' a la máxima potencia durante su actuación en el Festival de Lollapalooza. Conjuntar el chándal tribalero con la boina de estampado animal y esas gafas ya es de traca.

Agencias

La actriz de 'Orange is the new black' Dascha Polanco ha cambiado el naranja carcelario por el vestuario de Jack Sparrow. Tienes que alquilar un trastero sólo para poder guardar ese sombrero... ¿habrá que echarle sérum capilar a eso también?