La relación de Violeta y Fabio ha sido muy intensa desde el principio. Desde que ambos coincidieran en el hotel para ir camino a la isla comenzaron a saltar las chispas entre ellos y no ha dejado de ocurrir desde que volvieran. La pareja lleva ya meses conviviendo junta y desarrollando su relación aunque la convivencia hay veces que daña a la pareja y este ha sido uno de los ejemplos por lo que ambos han decidido acudir a 'coaching' de pareja para encauzar sus caminos. No es oro todo lo que reluce y Violeta, a pesar de todo, no confía en Fabio y lo ha dejado bien claro en su presentación. "Me encantaría que fuéramos felices y lo quiero, lo amo. Pero hay brechitas y la confianza es muy importante y con Fabio no lo tengo".

¿Y de dónde viene esta desconfianza? Violeta lo tiene muy claro. "Las redes sociales hacen mucho daño y hay gente que se quiere meter en medio y hace mucho daño. Yo hablo de nosotros dos y hay brechitas", explicaba la ex 'Supervivientes' a la coach que no ha dejado de tomar nota de todo lo que ha ido escuchando por parte de ambos. No obstante, la joven influencer ha asegurado que el número tres siempre le trae buena suerte y que Fabio sea su tercer novio le hace que confíe en que esto saldrá adelante: "Me veo con él a largo plazo pero para mi lo fundamental es que hubiera una gran confianza con los ojos cerrados".

Como así no se puede vivir, tal y como ha confesado la propia Violeta, Fabio está dispuesto a trabajar para superar sus problemas. "Mi objetivo con Violeta es en unos años formar una familia", aseguraba el italiano que confiaba en poder hacer algo para demostrar que lo quería de verdad. "Para mi demostrarle que puede confiar en mi. Lo voy a tener que hacer yo con un trabajo para demostrárselo", aseguraba a la coach.

Por ahora, la pareja se ha llevado deberes para casa: estar una hora todos los días con los móviles apagados dedicándose tiempo para ellos solos. Algo que ya hacen, pero intentando evitar las distracciones ajenas. Además, la coach les ha puesto más deberes: apuntar cada uno de los aspectos que les molesta en la pareja. ¿Lo harán?