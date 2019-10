Aunque pueda parecer que nuestros famosos no tienen dolores de cabeza ni problemas, también los tienen, y si no que se lo digan a Tamara Gorro. La influencer, esposa del futbolista Ezequiel Garay y madre de dos niños ha decidido ampliar la familia con un tercer hijo... pero está encontrando muchas trabas en el camino, y todo porque ha decidido optar por la adopción. Ya hace un año, cuando Tamara entrevistó a Albert Rivera para su fugaz programa en MTMad, le contó (y ya nos lo anunció a todos) que se había decidido a adoptar un tercer hijo... y desde entonces sigue en el proceso.

Según contó la propia Tamara, estaba abierta a la adopción en cualquier país, no tanto así en España por los largos tiempos de espera, y le pidió al líder de Ciudadanos, ya entonces, una solución. Ésta nunca llegó, y la burocracia le está complicando mucho la vida al matrimonio, que ven cada vez más lejos tener un tercer hijo.

A pesar de todo, Tamara también ha anunciado en sus redes sociales que no piensa rendirse ("La cosa va mal, pero no por nosotros", dijo), y que si pudo tener una hija, Shaila, por gestación subrogada (todavía no regulada en España) y luego quedarse embarazada cuando no lo esperaba de Antonio, esto no la va a frenar para poder ampliar su familia junto a Ezequiel.

Esperemos que todo se solucione pronto y que la Gorro pueda ver cumplido su sueño de tener familia numerosa...