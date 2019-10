Que alguien traiga un cuchillo, porque la tensión vivida hoy se puede cortar... ¡Menudo reencuentro! La nueva temporada de 'First Dates' arranca y con ella vuelven los camareros más famosos de la televisión, entre ellos la ex pareja formada por Lidia Torrent y Matías Roure. La hija de Elsa Anka se enamoró del argentino en el mismo programa hace ya unos años, pero su relación no llegó a buen puerto y tomaron caminos separados... Caminos separados que ahora vuelven a juntarse, aunque solo laboralmente, pero han tenido que verse las caras. Mientras muchas parejas, tras su ruptura, prefieren hacer "corazón que no ve, corazón que no siente" y no saber nada el uno del otro, ellos no pueden hacer lo mismo ni aunque quieran, ¡porque trabajan juntos!

La ex pareja ha vuelto a encontrarse y lo cierto es que ha sido de lo más frío...

¿Veis ese apuesto caballero, de rojo, rubio y alto de delante de Lidia? Pues sí, ese es Matías, y Lidia, teniendo delante, ha preferido mirar a otro lado.

No se han cruzado ni la mirada... ¿Tan mal acabó su relación? Solo esperamos que poco a poco consigan ser, al menos, amigos, y verles divertirse en 'First Dates' como acostumbraban.

Sin embargo este no será el momento que recuerden como el más tenso, seguro, y es que hace unas semanas la camarera recibió en el restaurante a Benjamín, un joven americano que lleva tan solo un año viviendo en Barcelona. El joven que llegaba dispuesto a encontrar el amor, no dudó en preguntarle a Lidia, mientras estaba en la barra con Matías Roure delante, sobre su reciente ruptura. "Y tú estás soltera desde hace poco, ¿no?", le soltaba el joven sin tapujos. La modelo, que se quedó perpleja y no pudo evitar soltar un "j***r", contestó con una sonrisa cómica y nerviosa a la vez que se iba corriendo a recibir a la cita que esperaba el joven.