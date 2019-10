Que a nuestros famosos les encantan los tatuajes es algo que está a la orden del día: ahí tenemos, por ejemplo, a David Beckham o a Justin Bieber, que han cubierto sus apolíneos cuerpos con tinta prácticamente de arriba a abajo, aunque también, entre nuestros famosos patrios, tenemos algunos a los que les encanta este arte corporal, como el futbolista Sergio Ramos. Otros, sin embargo, prefieren sólo tatuajes que signifiquen algo de verdad, y en sitios muy concretos y hasta lo más discretos posibles, como la ex viceversa Susana Megan, que en su último capítulo para MTMad ha desvelado los secretos que entrañan los que ella tiene...

Susana sólo ha querido hacerse tattoos que verdaderamente la representen a ella, y así ha explicado, por ejemplo, uno de los más visibles: una palmera en su muñeca derecha: "Las palmeras me encantan. Son preciosas. Y sabéis que soy amante de la playa, así que quería tener algo relacionado con eso", ha explicado.

En el mismo lado, en el antebrazo, reza 'Con locura': "Éste es uno que me hice con mi hermana, porque siempre nos decimos “te quiero con locura”. De hecho hablo con ella todos los días, aunque también se lo digo a mis sobrinos y a mi madre. Quererse con locura es algo maravilloso". ¡Verdad que sí!

El tercero, también en el lado derecho, hay una cámara de fotos y tres números: "Es el año en el que nació mi madre, el de mi hermana y el de mi padre, respectivamente. Me lo hice así porque no quería poner lo típico de día, mes y año. Preferí así, con el puntito, que le daba un rollo diferente. Mi hermana también lo tiene, aunque ella se lo hizo con el año escrito completo", explica, mientras que "la cámara me la hice el mismo día que la palmera. Representa una etapa de mi trabajo, tanto ésta como la de las fotos. Me gusta fotografiar... el problema con éste es el sitio, que no le veo mucho significado. A día de hoy me lo habría hecho en el bíceps izquierdo", desvela.



El quinto, que lo tiene en el codo izquierdo que ha explicado vuelve a tener relación con su adorada playa: "El sol y la ola es el segundo tatuaje que me hice, porque me encanta la playa. Este tatuaje me lo hice y luego me rayé, pero la verdad es que me parece precioso", dice. Con el sexto, las palabras 'Hakuna matata', le pasa algo parecido: "Me lo hice y a veces me raya un poco, porque en un principio lo quería con la tipografía de 'con locura', tipo máquina de escribir, pero al final me lo hice con otra. El sitio, una palabra en cada tobillo, sí me gusta", aclara.

Susana ha querido dejar el más especial para el final, que tiene una historia preciosa detrás: "El último es un tatuaje muy especial, porque me lo hice por mi una amiga mía y por mi abuela. Esta amiga falleció, y entonces otra amiga y yo (de hecho, ellas vivían juntas) decidimos hacernos el mismo tatuaje que ella, aunque el sitio (ella lo tenía debajo de un pecho) y la tipografía no son iguales. La frase es “siendo perfectamente humana” en inglés. Y añadí el número 13 porque en 2013 fue el año en que falleció mi abuela. De éste sí cambiaría el tipo de letra y, al ser mi primer tatuaje, tenía que haberme informado mejor, porque la tinta como que se expandió un poco. Éste me lo quiero quitar para volvérmelo a hacer, pero con unas letras más finas, aunque sería en el mismo sitio", apunta la ex viceversa.