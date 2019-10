La actriz Patricia Montero saca tiempo para su familia – es mamá de dos niñas– y para su trabajo. Se organiza bien y no pierde la sonrisa, como demostró en la presentación de la nueva línea de tratamiento Cethapil: “Una marca que me gusta porque tengo la piel muy sensible y no me provoca reacción, y además sus cremas no tienen aroma”, nos explicó. Pero aunque la mujer de Álex Adrover, actual concursante de 'MasterChef Celebrity', se confiesa una mujer “feliz y disfrutona” nos desveló que ha sufrido mucho.

FERNANDO ROI HEARST

Patricia, ¿cómo es el día a día con tus niñas?

Muy caótico, como el de toda mamá con más de un hijo. Si con la primera no dábamos a basto, ahora tenemos que hacer malabares. Nos falta tiempo para nosotros.

¿Álex y tú buscáis momentos a solas?

De momento no, porque estoy con lactancia materna a demanda y voy con la bebé a todas partes. Soy una mamá canguro.

¿Es difícil conciliar?

Es complicado. Deberíamos estar más apoyadas para no tener miedo a quedarnos embarazadas por temor a no volver a trabajar, especialmente en este trabajo tan inestable en el que nunca sabes qué te depara el futuro.

¿Cuál es la solución?

Yo lo que hago es que el niño se adapte a mi trabajo, a mis horarios, y si hay que ser caótico, pues llevaremos una vida caótica pero llena de amor, que al final es lo importante. Y me llevo al bebé al trabajo desde el principio. Querer es poder.



FERNANDO ROI HEARST

¿Has perdido trabajos por tus embarazos?

Perder no, pero no te llaman tanto, y es normal. Con mi primer embarazo trabajé en la peli ‘La Noche que maté a mi padre’, con Belén Rueda, y terminé con cinco meses y medio. No tenía tripita, pero sí dos tallas más de pecho.

¿Qué proyectos tienes?

Voy a hacer teatro de enero a mayo, una comedia en Madrid, que me hace mucha ilusión.

¿Sigues haciendo deporte?

Hago lo que puedo cuando puedo. Entreno en casa, camino con la peque en el carrito y, cuando el papá puede, se la dejo dos horitas y me voy a entrenar.

¿En qué te ha cambiado la vida?

Todo para bien. Ser mamá es como cerrar un círculo y te sientes llena. Al menos así me siento yo. Siempre he sido una persona muy feliz, me basta cualquier cosa para disfrutar y sonreírle a la vida, porque no he tenido una vida fácil, he sufrido mucho. Mi mamá me dejó muy pronto, y quizá por eso soy una gran defensora de que hay que disfrutar el momento y ser agradecido. Ser mamá me ha convertido en la persona que siempre he soñado ser.

FERNANDO ROI HEARST

¿Echas de menos a tu madre especialmente ahora?

Sí, la tengo presente cada día. Además, me veo reflejada en mi hija pequeña y me dicen que cada vez me parezco yo más a mi madre. Yo creo que ella estaría muy orgullosa y muy contenta de cómo lo estoy haciendo.

¿Cambiarías algo de ti?

Soy demasiado exigente, y eso sólo es bueno si es dosificado.

Tu marido, Álex Adrover, ¿es el hombre de tu vida?

Vamos a hacer once años juntos, y es amigo, pareja, padre, compañero... Lo conocí con 17. Yo era muy joven, pero supe que era el hombre de mi vida y el padre de mis hijos.

Álex Adrover, su mitad

TVE

Patricia está casada con el también actor Álex Adrover, que concursa en la actual edición de ‘MasterChef celebrity’, junto a Tamara Falcó -a la izda en la foto-, entre otros compañeros. Hace unas semanas, Patricia, que ya brilló en este concurso, estuvo invitada al plató en el que su marido trata de demostrar sus dotes culinarias: “Se ha criado entre fogones porque su madre era cocinera de un barco. Todo lo que sé me lo ha enseñado él y, de hecho, hemos abierto los dos un canal de cocina en YouTube”, dice ella.