A todos nos sorprendió enormemente el romance veraniego entre Sofía Suescun y Kiko Jiménez. Pero, aún menos nos hubiéramos imaginado que veríamos llorar a la ganadora de 'Supervivientes' en un plató de televisión por el comportamiento de su novio en el concurso con las demás concursantes. Y es que parece que el ex tronista ha encontrado un gran apoyo en Estela Grande, mujer de Diego Matamoros, con la que comparte momentos muy especiales dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Como era de esperar, esto no ha hecho ninguna gracia a la de Pamplona que se ha derrumbado por completo.

Telecinco

La colaboradora de televisión se ha sincerado sobre el tonteo de su pareja con Estela Grande en el concurso. "No creo que Kiko se tenga que ir a la calle. Se está marcando un concurso, para mí, de 10. En cuanto a lo de Estela estoy expectante porque no sé muy bien lo que pensar", dijo. Sin embargo, a medida que veía más imágenes sobre ellos, Suescun se derrumbó: "Me desconcierta. Intento comprenderlo, pero no puedo, la verdad".

Telecinco

A pesar de estar dolida afirmó que "son muy guapos los dos, tienen mucha complicidad, pero solo está en sus cabezas lo que pueden querer". "No me gusta verlo como es lógico. Me gusta ver a Kiko contento. Pero creo que no tengo una razón para disgustarme. Todo esto lo pienso para que de alguna manera no me afecte", concluyó entre lágrimas.