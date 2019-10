Jonathan no se rinde y después de confesar que le fue infiel a Yoli, el surfero está dispuesto a cambiar algunos aspectos que a su ex no le gustaban cuando tenían una vida juntos. La influencer tiene una lista de estos requisitos y parece que al ex gran hermano no le ha hecho mucha gracia. En el próximo capítulo de su canal de 'Mtmad', se podrá ver la reacción completa, aunque el avance ya ha dado alguna pista de lo que pasará.

Si algo falló en su relación a parte de la infidelidad, fue el trabajo de Yoli. Ser influencer y youtuber supone pasar la mayoría del día en frente de una cámara, algo que Jonathan detestaba con todas sus fuerzas. "Para mí estar con ella era agotador, era todo el día con la cámara, es que nos íbamos a tomar una horchata y hasta para tomarte una horchate tenías que hacerte una foto" explica el ex gran hermano.

Lo cierto es que Yoli siempre ha intentado sacar su relación adelante, pero esta vez, es Jonathan quien tendrá que hacer un esfuerzo para recuperarla. De hecho, el surfero ha intentado conocer a otras personas para olvidarse de ella, pero asegura que Yoli es la mujer de su vida.

Después de formar una familia, iniciar una vida juntos y darse el 'sí quiero' la relación se rompió por completo. Ahora, un año después, Jonathan tiene claro que hará todo lo posible por que Yoli vuelva a sus brazos. Estamos deseando ver el nuevo capítulo para ver si verdaderamente está dispuesto a hacer todo lo que ella le pide.