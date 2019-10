La familia Matamoros ahora mismo no puede presumir de ser precisamente la más unida de España. A estas alturas, todos sabemos que Diego no soporta a su padre, que la mayoría de sus diferencias venían por Makoke y que Kiko le hizo la cruz a su propio hijo después de que éste se sentara en un Deluxe a rajar lo más grande el pasado invierno. Sin embargo, ahora parece que las cosas se han calmado, y es que, desde que Estela Grande hablara de su familia en 'GH VIP 7', Kiko ha tenido que hacer un esfuerzo enorme por no arrastrarla al fango... y todo por su hijo.

Según contó Kiko en 'Sálvame', no le hace ninguna gracia que Estela hable de él, y mucho menos de su novia, pero ha querido ser más caballero que todo eso: "A mi nuera le diría varias cosas, pero me voy a morder la lengua. Además, me lo ha pedido mi hijo por favor y no le voy a complicar la vida. Pero hay algo por lo que no voy a pasar: de mí puede decir lo que le dé la gana, pero respecto a mi pareja no, y no se lo voy a permitir. Esa frase despectiva que le dice a Alba Carrillo cuando ésta le pregunta: '¿Qué hace esa chica con Kiko?', 'Pues pasar el rato', con ese tono", dijo Kiko visiblemente molesto.

Mediaset

El colaborador no entró al trapo, pero le lanzó un puñal para advertirla: "A lo mejor es la que está pasando el rato malamente eres tú, pero mi novia conmigo no pasa el rato. Estamos enamorados y es una mujer excelente que me ha aportado mucha alegría en mi vida", sentenció.

Mediaset

Diego, por su parte, quiso entrar en directo en el mismo programa, y todo para darle un extraño gracias a su padre teniendo en cuenta su escasa relación: "Yo se lo agradezco a mi padre, porque lo que ha hablado Estela en la Casa no ayuda, y ya le dije que no hablara de mi familia en televisión porque sabe cómo está el tema y no quiero enturbiar la relación que yo tenga con mi padre. Y cuando Estela salga hablaré con ella. Pero a mi padre le agradezco de corazón lo que ha hecho. Gracias, viejo", apuntó.