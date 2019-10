Los enfrentamientos entre Rafa Mora y Lydia Lozano son casi constantes. Al igual que le pasa con Kiko Hernández, la colaboradora de Sálvame entra al trapo tan rápidamente que es muy sencillo encontrarnos con ambos discutiendo cuando comenzamos a ver el programa. Esto mismo ha vuelto a pasar en el espacio mientras Jorge Javier Vázquez lo presentaba dejando que volaran los cuchillos entre sus colaboradores. Todo empezó por un móvil. Mira que es fácil pillar a todos los contertulios mirando a los móviles e incluso mandando notas de voz a sus contactos, pues la casualidad quiso que cuando JJ preguntó a Lydia ella estuviera con el teléfono en la mano. "Está en Twitter", dijo Rafa a lo que ella comentó que estaba en el callejero mirando una dirección... Ya estaba liada.

Rafa Mora comenzó preguntando que por qué estaba en el callejero "en horario de trabajo" ya que era mucho más comprensible que estuviera en las redes sociales viendo cómo iban las votaciones. Así es 'Sálvame', todo lo contrario a un trabajo normal: el jefe no te dice nada si te ve con el móvil a no ser que estés en Instagram.

Telecinco

"Estaba viendo la dirección de un restaurante de estos para colaborar", aseguraba Rafa Mora por lo bajo. "¿Qué dices? Dilo siempre así, como con miedo, pon el 'presuntamente'. Yo en mi vida he cobrado por ir a un restaurante", se defendía Lydia Lozano atacando directamente a su compañero a quien acto seguido llamaba "Matamoros de garrafón". "¿Por qué no te pones los vídeos de Matamoros y ensayas más?", le decía mientras él, pausadamente, aseguraba que con eso no le iban a desacreditar.

Advertencias sobre Lydia

Y es que Rafa se guardaba un as en la manga. Cuando JJ preguntaba a Rafa el motivo de su desencuentro, él aseguraba que su compañera tenía dos caras: "Cuando estamos fuera la relación es normal pero es sentarse aquí y discutir por todo. Ya me dijeron que no me podía fiar de ella", respondía sin ningún tapujo. Algo que a Lydia no le sorprendió porque, según dijo, lleva escuchando lo mismo los diez años que lleva en 'Sálvame'.

Pero de ahí Rafa no se fue libre. Y es que Anabel Pantoja aseguró que no era el único que había escuchado advertencias. "Cuando entré a trabajar aquí me dijeron que no me fiara de ti, de Rafa Mora, pero preferí entrar y conocerte, y ahora veo que no es como me dijeron", confesó la colaboradora que se negó a decir quién se lo había dicho. Ya ves Rafa, fuiste a por lana y saliste medio trasquilado.