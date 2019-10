Vania Millán ¿pasará de nuevo por el altar?

La modelo Vania Milán no ha escarmentado en la vida, y es que después de que se haya roto su relación con el hermano de Sergio Ramos, René Ramos, ¡todavía quiere volver a casarse! La que fuera coronada Miss España 2002 es de las que, a pesar de los palos de la vida, todavía cree en el amor, y nos ha confesado que, si se le presenta de nuevo la oportunidad, ¡volvería a celebrar una boda! "Es un momento de celebración y las que tengan que ser, que sean. Por celebrar... Con lo bonito que es, por repetir esos momentos... ¿por qué no?", ha señalado con una amplia sonrisa.

Vania, actualmente, sale con el cirujano Julián Bayón, y aunque no hace ni un año que se confirmó esa relación, la han llevado muy discretamente, y de hecho ella ha tenido un perfil más bajo en cuanto a asistencia a eventos, si bien con la familia Ramos se sigue llevan do fenomenal: ella guarda un gran recuerdo de René, e incluso Sergio Ramos la invitó a su boda, aunque ella finalmente optó por no ir y, por tanto, no se reencontró con su ex.

Muy feliz, con su nueva vida, Vania es todo un ejemplo de cómo sobrellevar una ruptura: "Desde la madurez, una puede saber que ha roto una relación, pero eso no significa que se rompa nada más", confesaba ante los medios. ¡Di que sí!