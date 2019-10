La esposa de Sergio Ramos , que tiene cuatro millones de seguidores en Instagram, ayudó a Toñi Moreno a aumentar sus 'followers' en esta red social.

Pilar Rubio pasó por 'Aquellos maravillosos años', el programa de Toñi Moreno en Telemadrid, para repasar su trayectoria televisiva. La presentadora recordó sus inicios en 'Sé lo que hicisteis' y explicó que, llegó un momento, que ella era más famosa que sus entrevistados. "Hubo un momento en el que yo era más famosa que la gente a la que iba a entrevistar" y añadió que, a pesar de haber sido elegida una de las mujeres más sexy de España, nunca se ha sentido una mujer objeto. "Nunca me he sentido infravalorada por ser mujer", aclaró.



Toñi Moreno puso en un aprieto a Pilar Rubio durante su paso por 'Aquellos maravillosos años'. La periodista le hizo una pregunta algo incómoda a la colaboradora de 'El Hormiguero' y ésta no supo qué contestar. "¿Cómo llevas acostarte con un hombre de 38 millones de seguidores?", le preguntó sobre su marido, Sergio Ramos, y la presentadora solo acertó a contestar. "Ay Toñi, Toñi", fue su única respuesta para después cambiar de tema y seguir con la entrevista con normalidad.

Durante la entrevista, Toñi desveló que había conocido a Pilar hacía muchos años y que la admiraba profundamente. "Me quedé prendada de ti y a mí me encantabas. Me hubiera encantado hacer reportajes de investigación", dijo y bromeó con la mujer de Sergio Ramos sobre las redes sociales. "Ya me gustaría a mí tener medio millón de seguidores", bromeaba la periodista y la presentadora quiso ayudar a Toñi a conseguirlo. Para ello, no dudó en grabar un 'Stories' con ella pidiendo a sus cuatro millones de seguidores que siguieran a la periodista. Y su petición surtió efecto. Al final de programa, Moreno había aumentado su cuenta de 'followers' en 2.000 seguidores.

Pilar también le contó a Toñi Moreno que está encantada con sus tres hijos: Sergio, Marco y Alejandro y explicó porque a sus pequeños, cuando les preguntaron quién era su jugador favorito no contestaron que su padre, el capitán del Real Madrid, sino Modric. "Tenemos mucha relación con él y con Lucas Vázquez, para ellos todos son buenos, pero su papá es el mejor. Mis hijos tienen obsesión con su padre, y sobre todo un profundo amor por su padre", aclaró.

Toñi, embarazada de su primera hija, quiso saber si Pilar y Sergio pensaban en aumentar la familia. "No lo descartamos", aseguró la colaboradora de 'El Hormiguero' que, con un carrito de bebé, le enseño a la periodista qué ejercicios podrá hacer con su niña cuando dé a luz.