Que una familia de famosos se rompa ya no nos sorprende nada en 2019: Lo hemos visto, por ejemplo, con el caso de ex 'backstreet boy' Nick Carter y su hermano Aaron -orden de alejamiento mediante-, y en nuestro país, si hay familias algo desestructuradas, esas son, por ejemplo, la de los Ortega-Mohedano o una de las más televisivas, los Rivera-Pantoja. Desde que Isa Pantoja le declarara la guerra a su familia, y Kiko poco menos que la mandara públicamente a freír espárragos y casi la desterrara de Cantora, los ataques no han parado de sucederse... pero en muchas ocasiones más con actos que con palabras.

Gtres

Por ejemplo, este mismo miércoles Kiko Rivera inauguraba la sesión de los miércoles en su discoteca sevillana, Hoyo, a la que ha llamado 'Black Hoyo', y hasta allí se desplazó uno de los enemigos de Isa a los que más tirria tiene ella: su ex, Omar Montes. El cantante ha hecho muy, pero que muy buenas migas con la familia Pantoja. Tanto, que casi le consideran uno más en la familia, porque parecen uña y carne.

Gtres

Casi da para pensar que Omar estaría ocupando el lugar que Isa parece empeñada en dejar libre en la familia, y es que, mientras una sólo ataca a madre y hermano, el otro es todo halagos: Omar se ganó a Kiko durante su relación con Isa, pero tras dejarlo, consiguió llevarse a la tonadillera a su vera durante su concurso en 'Supervivientes 2019'... e incluso la folklórica ha tenido últimamente más detalles bonitos con él que con su propia hija: sin ir más lejos, el pasado agosto celebró su cumpleaños en dos tantas... y Omar acudió a la de los amigos y familiares más cercanos, en contra de la petición que le hizo Chabelita a su madre...

Veremos cómo acaba esto, pero tiene pinta de que Omar ha llegado a Cantora para quedarse... y, quizá, hasta desterrar a Isa.

Isabel Pantoja, a lo suyo

La tonadillera ya no parece nada molesta con los desmanes de su hija o, al menos, no públicamente, y es que, aunque en lo personal no, la vida sí le sonríe en los profesional: ahora se ha trasladado a Madrid para poder grabar las audiciones de 'Idol Kids'. Además, le han ofrecido un programa de entrevistas, podría viajar con Jesús Calleja por Europa y todo apunta a que empezaría el año dando las Campanadas con Jesús Vázquez. A esto se uniría una gira de conciertos el próximo verano, o sea que no se puede quejar...